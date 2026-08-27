Serata da dimenticare per i Van Persie: Feyenoord eliminato e Shaqueel esce in barella

Il Feyenoord non fa sconti dopo i gravi incidenti contro il Cambuur. Durante l'ultima partita in trasferta in Eredivisie, i tifosi del club di Rotterdam si son resi protagonisti di un lancio di razzi e fuochi d'artificio che hanno provocato disordini e, addirittura, feriti tra i sostenitori della squadra di casa portando, di conseguenza, la società olandese a prendere una durissima decisione per ciò che concerne le prossime partite in trasferta.

Il Feyenoord vieta le prossime due trasferte

Dopo il lancio di razzi e fuochi d'artificio durante la trasferta contro il Cambuur, valida per la terza giornata del massimo campionato olandese, ilha scelto di adottare una linea durissima contro i propri tifosi, con l'obiettivo di prevenire simili episodi in futuro.

Il club di Rotterdam, infatti, ha deciso di vietare le prossime due trasferte sui campi di Nijmegen e Zwolle ai propri sostenitori. Una risposta forte della società olandese, la quale preferirà privarsi del supporto dei propri tifosi, pur di non assistere ad altri gravi incidenti come quelli accaduti a Leeuwarden.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 14 MAGGIO: I tifosi del Feyenoord Rotterdam festeggiano un gol della loro squadra durante la partita di Eredivisie olandese tra Feyenoord Rotterdam e SC Heracles Almelo, disputata al De Kuip o Stadion Feijenoord il 14 maggio 2017 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il comunicato del Feyenoord

Feyenoord ha reso ufficiale la scelta di vietare le prossime due trasferte ai tifosi biancorossi scrivendo: "Il Feyenoord non porterà i propri tifosi alle prossime due partite in trasferta in Leeuwarden la scorsa domenica". Attraverso un comunicato stampa pubblicato sui propri canali social, ilha reso ufficiale la scelta di vietare le prossime due trasferte ai tifosi biancorossi scrivendo: "Il Feyenoord non porterà i propri tifosi alle prossime due partite in trasferta in Eredivisie . La dirigenza del club ha preso questa decisione in seguito all'incidente con i fuochi d'artificio tanto discusso e del tutto inaccettabile avvenuto ala scorsa domenica".

Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het veelbesproken en volslagen onacceptabele vuurwerkincident in Leeuwarden van afgelopen zondag. Dit betekent dat het team van… pic.twitter.com/FQcf09e9ja — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 26, 2026

Infine, la squadra olandese ha chiuso la nota ufficiale sottolinenando: "Ciò significa che la squadra dell'allenatore Giovanni van Bronckhorst dovrà affrontare due volte il campo avversario senza il sostegno dei propri sostenitori".