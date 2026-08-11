Il calcio negli ultimi tempi sta diventando sempre più uno sport che tende all'intrattenimento. Il massimo esempio si è avuto questa estate con i mondiali organizzati negli Stati Uniti aventi stile Super Bowl l'half time show.

Con l'inizio dei vari campionati qualche nazione ha pensato che un po' di show pre partita potesse essere gradito. Ma stavolta si è rischiato molto soprattutto in Olanda, dove nella partita di Eredivisie tra Go Ahead Eagles e Willem II l'addetto ai palloni si è schiantato contro i cartelloni pubblicitari.

Oei, dat ging even niet zoals gepland 🪂🫣#gaewil pic.twitter.com/SoOH3J3HOl — ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2026

Olanda, dallo spettacolo alla paura: le condizioni del paracadutista

C'è da dire che i Go Ahead per la loro partita inaugurale casalingae far scendere una squadra di paracadutisti per portare il pallone di gioco effettivamente è molto scenografico. Ma dallo spettacolo alla paura il passo è breve.

Uno dei paracadutisti ha rischiato grosso, lanciatosi sullo stadio De Adelaarshorst tra gli applausi del pubblico il ragazzo ha riscontrato dei problemi nella frenata andando lungo anzi lunghissimo sul campo. La sua corsa si è conclusa contro i tabelloni pubblicitari presenti a bordo campo. Gli applausi sono subito divenuti brusio di preoccupazione e urla. È accaduto tutto in pochissimo tempo, l'uomo è stato seguito dalle telecamere mentre era intento nella discesa verso una delle due porte per posare il pallone.

In quell'istante la preoccupazione è salita alle stella soprattutto perché poteva succedere di tutto. Il paracadutista seppur fortunatamente illeso dall'incidente ha rischiato grosso. Poteva rischiare di andare contro i tifosi o peggio ancora sbattere contro il palo della porta.

Simpatico il commento del cronista della partita: "Oh, questa non è andata molto bene, il primo infortunio della stagione è un di fatto non di un giocatore, ma di un paracadutista".

DEVENTER, PAESI BASSI - 23 OTTOBRE: Veduta d'insieme dell'esterno dello stadio prima della partita della terza giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26 tra Go Ahead Eagles e Aston Villa FC, disputata allo Stadion De Adelaarshorst il 23 ottobre 2025 a Deventer, Paesi Bassi. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Dopo lo spavento ci ha però pensato la squadra di casa a far divertire i tifosi, vincendo la partita in scioltezza per 4-1.