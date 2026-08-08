L'AFAS Stadion apre le porte alla nuova stagione dell'Eredivisie, con l'AZ Alkmaar che ospita l'ADO Den Haag nella prima giornata di campionato. Il calcio d'inizio è in programma sabato 8 agosto alle ore 18:45. I padroni di casa vogliono confermare l'ottimo momento di forma dopo il trionfo in Supercoppa, mentre i gialloverdi tornano nella massima serie con l'obiettivo di partire senza timori. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AZ ALKMAAR-DEN HAAG CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

AZ Alkmaar

L'AZ Alkmaar arriva all'esordio in campionato con entusiasmo e fiducia dopo aver conquistato la Johan Cruijff Schaal grazie al netto 4-0 rifilato al PSV Eindhoven. Un successo che ha confermato la crescita della formazione di Leeroy Echteld, capace di chiudere la scorsa stagione con la vittoria della Coppa d'Olanda e di allungare la propria striscia positiva. Davanti ai propri tifosi, i biancorossi puntano a iniziare l'Eredivisie con altri tre punti, facendo leva su un reparto offensivo che ha già dimostrato di poter essere decisivo. L'unica incognita riguarda alcune assenze, ma la qualità della rosa resta sufficiente per affrontare con fiducia il debutto.

ADO Den Haag

Dopo cinque stagioni trascorse in Eerste Divisie, l'ADO Den Haag ritrova finalmente il palcoscenico dell'Eredivisie. La promozione è arrivata al termine di una stagione dominata, chiusa con il miglior attacco del campionato e un margine importante sulle inseguitrici. Anche il precampionato ha regalato segnali incoraggianti, con diverse vittorie convincenti e una squadra capace di segnare con continuità. La trasferta di Alkmaar rappresenta un banco di prova di altissimo livello, ma gli uomini di Robin Peter proveranno a sfruttare entusiasmo e leggerezza per mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del momento.

Probabili formazioni di Az Alkmaar-Den Haag

L'AZ dovrebbe confermare il 3-4-3 visto in Supercoppa. Meerdink guiderà l'attacco, supportato da Patati e Daal, mentre Koopmeiners e Kwakman avranno il compito di gestire i ritmi del centrocampo.

L'ADO Den Haag dovrebbe rispondere con un 4-4-2. Reischl e Rottier formeranno la coppia offensiva, con Van Mieghem e Bal chiamati a garantire qualità sulle corsie laterali e Kilo a dirigere la manovra in mezzo al campo.

AZ Alkmaar (3-4-3): De Busser; Goes, Schouten, Van Duijl; Dijkstra, Koopmeiners, Kwakman, Chavez; Patati, Meerdink, Daal.

ADO Den Haag (4-4-2): Nikiema; Hokke, Mulder, Waem, Sylla; Van Mieghem, Kilo, De Bruin, Bal; Reischl, Rottier.

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