Zeki Celik ha scelto la Juventus dopo quattro anni alla Roma: l'entusiasmo del turco, le parole al miele per Spalletti e l'intesa con il connazionale Yildiz
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Il passaggio dalla Roma alla Juventus ha rappresentato una svolta inattesa nella carriera di Zeki Celik. Dopo quattro stagioni in giallorosso, il difensore turco ha scelto Torino e non sembra rimpiangerla, presentandosi con sempre più entusiasmo ai suoi nuovi tifosi.
Celik: "Ho fatto la scelta migliore della mia carriera"Zeki Celik ha ormai salutato definitivamente i suoi tifosi della Roma, facendo già breccia nel cuore di quelli bianconeri con parole al miele: "Quando mi ha contattato la Juventus, ho subito detto di sì. Sono convinto di aver fatto la scelta migliore della mia carriera", ha dichiarato il turco ai microfoni di Sky Sport, ringraziando comunque il sostegno ricevuto nella capitale. Tra i primi argomenti affrontati da Celik, c'è stato il nuovo rapporto con Luciano Spalletti, spiegando di aver ricevuto ottime referenze dai giocatori già allenati da lui: "È un grande allenatore di successo", mentre è stato particolarmente significativo il retroscena sul connazionale Kenan Yildiz: "Lo conoscevo da tempo, ha grandi qualità e sono sicuro che raggiungerà grandi traguardi. Gli dissi che faremo grandi cose insieme", ha concluso l'ex Roma.
Celik, i primi debutti con la JuventusL'esordio con la nuova maglia è arrivato nel secondo tempo dell'amichevole contro lo Standard Liegi del 25 luglio, in Belgio, vinta 1-0 dalla Juventus grazie al gol di Miretti. Celik è entrato nell'intervallo, muovendo cosi i primi passi semi-ufficiali con la nuova casacca bianconera. Successivamente, il turco ha trovato spazio dall'inizio nel test contro il Nizza, schierato da Spalletti come esterno nel 3-4-2-1, mentre il percorso di inserimento è proseguito nella tournée internazionale a Hong Kong, dove Celik è stato titolare nel successo per 1-0 sul Chelsea, confermandosi una delle soluzioni già più utilizzate dal tecnico sulla fascia destra. Dopo i quattro anni alla Roma. dunque, Celik ha iniziato rapidamente a ritagliarsi spazio nella Juventus, mentre il vero banco di prova sarà il campionato, il cui debutto si avvicina sempre di più.
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