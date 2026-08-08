Il passaggio dalla Roma alla Juventus ha rappresentato una svolta inattesa nella carriera di Zeki Celik. Dopo quattro stagioni in giallorosso, il difensore turco ha scelto Torino e non sembra rimpiangerla, presentandosi con sempre più entusiasmo ai suoi nuovi tifosi.

Celik: "Ho fatto la scelta migliore della mia carriera"

ha ormai salutato definitivamente i suoi tifosi della, facendo già breccia nel cuore di quelli bianconeri con parole al miele: "Quando mi ha contattato la, ho subito detto di sì. Sono convinto di aver fatto la scelta migliore della mia carriera", ha dichiarato il turco ai microfoni di Sky Sport, ringraziando comunque ilricevuto nella capitale. Tra i primi argomenti affrontati da Celik, c'è stato il nuovo rapporto con, spiegando di aver ricevuto ottimedai giocatori già allenati da lui: "È un grande allenatore di successo", mentre è stato particolarmente significativo il retroscena sul connazionale: "Lo conoscevo da tempo, ha grandi qualità e sono sicuro che raggiungerà grandi traguardi. Gli dissi che faremo grandi cose insieme", ha concluso l'ex Roma.

HONG KONG, CINA - 5 AGOSTO: Zeki Celik della Juventus durante l'amichevole pre-stagione tra Chelsea e Juventus il 5 agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Celik, i primi debutti con la Juventus

L'esordio con la nuova maglia è arrivato nel secondo tempo dell'amichevole contro lodel 25 luglio, in Belgio, vinta 1-0 dallagrazie al gol diè entrato nell'intervallo, muovendo cosi i primi passi semi-ufficiali con la nuova casacca bianconera. Successivamente, il turco ha trovato spazio dall'inizio nel test contro il, schierato dacome esterno nel 3-4-2-1, mentre il percorso di inserimento è proseguito nellainternazionale a Hong Kong, dove Celik è stato titolare nel successo per 1-0 sul, confermandosi una dellegià più utilizzate dal tecnico sulla fascia destra. Dopo i quattro anni alla Roma. dunque, Celik ha iniziato rapidamente a ritagliarsinella Juventus, mentre il vero banco di prova sarà il campionato, il cuisi avvicina sempre di più.