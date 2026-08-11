Il calcio colombiano si ferma di fronte alla tragedia. Dopo il violento terremoto di magnitudo 7,4 sulla scala Richter, che ha colpito l’ovest della Colombia nella giornata di lunedì 10 agosto, la Liga Dimayor ha annunciato il rinvio di tutte le partite di calcio professionistico previste nel corso di questa settimana.

Il calcio in Colombia si ferma, i danni del terremoto sono tremendi

Il sisma ha provocato vittime e ingenti danni materiali in diverse città e regioni del Paese. Secondo i dati diffusi nelle ore successive al terremoto, 111 persone hanno perso la vita, mentre proseguono le operazioni di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

In questo contesto, le autorità del calcio colombiano hanno deciso di mettere in secondo piano gli impegni sportivi. La Liga Dimayor ha invitato tutti i 36 club professionistici a mettere a disposizione le proprie risorse per sostenere le comunità coinvolte nella catastrofe e contribuire alle attività di assistenza e ricostruzione.

La priorità sarà inoltre garantire il sostegno alle persone appartenenti al mondo del calcio direttamente colpite dal terremoto. Particolare attenzione verrà dedicata a giocatori, membri degli staff tecnici, dipendenti dei club e loro familiari, con l'obiettivo di verificare le loro condizioni e offrire l'aiuto necessario in questa fase di emergenza.

Le Championnat colombien arrêté à cause du séisme qui a frappé le pays

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La decisione della federazione rappresenta un segnale forte di solidarietà da parte dell'intero movimento calcistico colombiano. In un momento segnato dal dolore e dall'incertezza, il campionato passa inevitabilmente in secondo piano.

La Liga Dimayor ha quindi chiesto a tutte le componenti del calcio nazionale di unire le forze per affrontare le conseguenze del terremoto. Il messaggio lanciato dal movimento è chiaro: "Il calcio può aspettare".

BOGOTA, COLOMBIA - 21 LUGLIO: I fan di Millonarios mostrano oggetti relativi a Radamel Falcao Garcia durante la partita tra Millonarios e Bucaramanga come parte della Liga BetPlay DIMAYOR II-2024 all'Estadio El Campin il 21 luglio 2024 a Bogotà, Colombia. (Foto di Andres Rot/Getty Images)

Prima di tornare in campo, la priorità sarà dunque quella di aiutare le persone e le comunità che stanno affrontando le conseguenze del violento sisma. Le partite della settimana saranno recuperate in seguito, mentre l'attenzione resta concentrata sulle operazioni di soccorso, sull'assistenza alle famiglie e sulla ricostruzione delle aree maggiormente danneggiate.