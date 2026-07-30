Il calcio sa regalare storie che sembrano impossibili e quella andata in scena in Coppa di Colombia ne è la dimostrazione più lampante: il Barranquilla FC, formazione considerata la seconda squadra dello Junior, ha scritto una pagina memorabile del calcio Sudamericano e globale, eliminando il club madre al termine di una combattutissima serie decisa ai calci di rigore.

Una sfida equilibrata fino all'ultimo

La doppia sfida traFC s è rivelata molto più equilibrata di quanto ci si potesse aspettare. Nel match d'andata, lo Junior aveva dilapidato un vantaggio di due reti, facendosifino al 2-2 e lasciando aperto ogni discorso di. Il ritorno, disputato allo stadio Romelio Martinez, ha confermato il perfetto equilibrio tra le due formazioni, con il punteggio complessivo che ha reso inevitabile il ricorso ai calci di rigore. Dal dischetto, però, è stato ila dimostrare maggiore: i giovani hanno mantenuto il sangue freddo nei momenti decisivi, mentre il Junior ha pagato a caro prezzo alcuni errori che hanno spalancato le porte alla clamorosa

BARRANQUILLA, COLOMBIA - 20 AGOSTO: Jermein Peña di Junior in azione durante la Coppa CONMEBOL Libertadores 2024 di finale di finale tra Junior e Colo-Colo all'Estadio Metropolitano il 21 agosto 2024 a Barranquilla, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

L'impresa della squadra "gemella"

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Junior, un'eliminazione che fa discutere

La particolarità della vicenda rende il risultato ancora più sorprendente. Ilrappresenta infatti la principale formazionedello, utilizzato negli anni come squadra di sviluppo per valorizzare i migliori talenti delprima del loro approdo in prima squadra. Per questo motivo, il successo assume un valore simbolico enorme: molti dei protagonisti del Junior sono cresciuti proprio nel sistema del Barranquilla FC e hanno dimostrato di poteralla pari con i giocatori della formazione principale. Una vittoria che mette in evidenza l'ottimo lavoro svolto dal vivaio e che, allo stesso tempo, soleva inevitabilisul rendimento del Junior in una competizione nella quale partiva nettamente favorito.Per lo, campione colombiano in carica, l'uscita di scena rappresenta una dellepiù pesanti della stagione: essere eliminati dalla propria squadra affiliata è un episodio rarissimo nel panorama calcistico e ha immediatamente acceso iltra tifosi e addetti ai lavori. Al contrario, ilpuò festeggiare una qualificazione destinata ad entrare nella. Oltre al prestigio del passaggio del turno, questa impresa rappresenta una straordinariaper i giovani calciatori, che hanno dimostrato personalità e maturità contro una delle squadre più importanti del calcio colombiano.