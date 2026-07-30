Il Barranquilla FC, squadra B dello Junior, firma una storica impresa nel derby vincendo ai rigori
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Il calcio sa regalare storie che sembrano impossibili e quella andata in scena in Coppa di Colombia ne è la dimostrazione più lampante: il Barranquilla FC, formazione considerata la seconda squadra dello Junior, ha scritto una pagina memorabile del calcio Sudamericano e globale, eliminando il club madre al termine di una combattutissima serie decisa ai calci di rigore.
Una sfida equilibrata fino all'ultimoLa doppia sfida tra Junior e Barranquilla FC s è rivelata molto più equilibrata di quanto ci si potesse aspettare. Nel match d'andata, lo Junior aveva dilapidato un vantaggio di due reti, facendosi rimontare fino al 2-2 e lasciando aperto ogni discorso di qualificazione. Il ritorno, disputato allo stadio Romelio Martinez, ha confermato il perfetto equilibrio tra le due formazioni, con il punteggio complessivo che ha reso inevitabile il ricorso ai calci di rigore. Dal dischetto, però, è stato il Barranquilla FC a dimostrare maggiore lucidità: i giovani hanno mantenuto il sangue freddo nei momenti decisivi, mentre il Junior ha pagato a caro prezzo alcuni errori che hanno spalancato le porte alla clamorosa eliminazione.
L'impresa della squadra "gemella"La particolarità della vicenda rende il risultato ancora più sorprendente. Il Barranquilla FC rappresenta infatti la principale formazione satellite dello Junior, utilizzato negli anni come squadra di sviluppo per valorizzare i migliori talenti del settore giovanile prima del loro approdo in prima squadra. Per questo motivo, il successo assume un valore simbolico enorme: molti dei protagonisti del Junior sono cresciuti proprio nel sistema del Barranquilla FC e hanno dimostrato di poter competere alla pari con i giocatori della formazione principale. Una vittoria che mette in evidenza l'ottimo lavoro svolto dal vivaio e che, allo stesso tempo, soleva inevitabili interrogativi sul rendimento del Junior in una competizione nella quale partiva nettamente favorito.
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Junior, un'eliminazione che fa discuterePer lo Junior, campione colombiano in carica, l'uscita di scena rappresenta una delle delusioni più pesanti della stagione: essere eliminati dalla propria squadra affiliata è un episodio rarissimo nel panorama calcistico e ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Al contrario, il Barranquilla FC può festeggiare una qualificazione destinata ad entrare nella storia. Oltre al prestigio del passaggio del turno, questa impresa rappresenta una straordinaria vetrina per i giovani calciatori, che hanno dimostrato personalità e maturità contro una delle squadre più importanti del calcio colombiano.
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