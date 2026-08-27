La nuova stagione del Chelsea è cominciata con una vittoria, ma anche con un avvertimento pesantissimo rivolto ai propri tifosi. Dopo il successo per 3-2 sul Fulham a Craven Cottage, il club londinese ha infatti deciso di intervenire pubblicamente sui comportamenti di una parte del proprio pubblico, segnalando episodi legati a cori di natura settaria.

Il Chelsea vuole vederci chiaro, multe salatissime per chi andrà contro le regole

La società ha inviato una comunicazione ai sostenitori per ringraziarli della passione mostrata durante la partita. Ma allo stesso tempo ha voluto mettere nero su bianco una linea molto precisa: non saranno tollerati cori discriminatori. Secondo quanto riferito dal club, sarebbe stata infatti segnalata la partecipazione di una "piccola parte" dei tifosi presenti alla trasferta a cori settari. Un episodio evidentemente considerato abbastanza serio da spingere il Chelsea a ricordare le possibili conseguenze disciplinari.

🚨Enzo Fernández was booed by fans when he entered the match



He’s also being booed whenever he touches the ball pic.twitter.com/kqK0i0zR37 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 24, 2026

"Il club non condona alcun coro che discrimini una caratteristica protetta", è il senso del messaggio rivolto ai tifosi. E soprattutto arriva una minaccia che fa rumore: chi dovesse essere riconosciuto responsabile potrebbe andare incontro alla sospensione a tempo indeterminato dall'ingresso a tutte le partite del Chelsea, oltre all'immediata espulsione dallo stadio.

LONDRA, INGHILTERRA - 14 AGOSTO: Reece James del Chelsea (parzialmente visibile) festeggia con i compagni di squadra e i tifosi dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea FC e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge il 14 agosto 2022 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Nel 2025 il primo precedente in Conference League

Non è la prima volta che il club si trova a fare i conti con episodi di questo genere. Nel gennaio 2025 il Chelsea era stato multato per oltre 8mila sterline dopo un coro anti-IRA intonato durante la vittoria per 5-1 contro lo Shamrock Rovers in Conference League. La società ha quindi chiesto ai propri sostenitori di assumersi una responsabilità collettiva e di contribuire a impedire che episodi discriminatori possano ripetersi.

Un intervento che arriva proprio mentre sul campo l'era di Xabi Alonso è partita nel migliore dei modi. Contro il Fulham il Chelsea è andato avanti dopo appena un minuto con João Pedro, ha subito il pareggio di Joshua King, per poi riportarsi avanti con Morgan Rogers e Cole Palmer. Il Fulham ha accorciato con Gonzalo Garcia, ma i Blues hanno resistito fino al triplice fischio.