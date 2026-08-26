Emiliano Martinez ha vissuto un'intera estate sul mercato. Dopo essere stato sedotto per settimane dalla Juventus, potrebbe esserci ancora la Premier per lui.

Francesco Lovino
El Dibu Martinez, portiere dell'Argentina

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Emiliano Martinez può ancora cambiare squadra, sebbene il mercato estivo sia molto vicino alla chiusura. Per settimane al portiere argentino è stata accostata la Juventus, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Le condizioni fisiche del giocatore, oltre all'arrivo di Zion Suzuki, stanno portando l'Aston Villa a fare ulteriori riflessioni sul suo futuro.

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Dopo un Mondiale che lo ha visto protagonista, le quotazioni sul mercato del "Dibu" Martinez sono state in costante rialzo. La Juventus lo aveva inseguito, dopo aver visto sfumare Alisson tra maggio e giugno. L'Aston Villa, però, ha sempre fatto muro, chiedendo cifre ritenute fin troppo elevate dai bianconeri. Proprio poche settimane fa, intanto, gli stessi Villains hanno chiuso per Zion Suzuki, strappandolo alla folta concorrenza rappresentata da Paris Saint-Germain e la stessa Juventus.
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ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Emiliano Martinez dell'Aston Villa si fa controllare la mano da un membro dello staff dell'Aston Villa durante il riscaldamento prima della partita della finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'acquisto dell'ex Parma, da oltre 30 milioni di euro, ha fatto intendere che a Birmingham non ci fosse più la sicurezza totale di trattenere in rosa l'argentino. Nello specifico, in base a quanto si è detto nelle ultime settimane, Martinez porterebbe con sé dalla Coppa del Mondo un problema al dito che non offrirebbe garanzie. Adesso, l'Aston Villa potrebbe decidere di lasciarlo partire, con due club di Premier League potenzialmente interessati.

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Come riportato dall'Inghilterra e ripreso da TycSport, il trentatreenne è stato proposto al Chelsea, mentre il Tottenham seguirebbe defilato la situazione. In generale, sono settimane di profonda riflessione del portiere. Dopo il mondiale, perso soltanto all'ultimo atto contro la Spagna, il "Dibu" aveva fatto intendere di non essere ancora certo di proseguire con la maglia della nazionale argentina. Il Chelsea cercherebbe un estremo difensore affidabile dopo che Robert Sanchez si è reso protagonista di una prestazione non all'altezza nell'esordio stagionale dei Blues. Gli Spurs, per il momento, contano sul titolare Antonin Kinsky. Dopo 256 partite con l'Aston Villa, il "Dibu" potrebbe presto lasciare Birmingham.

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