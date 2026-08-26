Emiliano Martinez ha vissuto un'intera estate sul mercato. Dopo essere stato sedotto per settimane dalla Juventus, potrebbe esserci ancora la Premier per lui.
Argentina, il Dibu Martinez piazza la 'barriera' prima del capolavoro di Lo Celso
Emiliano Martinez può ancora cambiare squadra, sebbene il mercato estivo sia molto vicino alla chiusura. Per settimane al portiere argentino è stata accostata la Juventus, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Le condizioni fisiche del giocatore, oltre all'arrivo di Zion Suzuki, stanno portando l'Aston Villa a fare ulteriori riflessioni sul suo futuro.
Dibu Martinez, dove vai? Può rimanere in InghilterraDopo un Mondiale che lo ha visto protagonista, le quotazioni sul mercato del "Dibu" Martinez sono state in costante rialzo. La Juventus lo aveva inseguito, dopo aver visto sfumare Alisson tra maggio e giugno. L'Aston Villa, però, ha sempre fatto muro, chiedendo cifre ritenute fin troppo elevate dai bianconeri. Proprio poche settimane fa, intanto, gli stessi Villains hanno chiuso per Zion Suzuki, strappandolo alla folta concorrenza rappresentata da Paris Saint-Germain e la stessa Juventus.
L'acquisto dell'ex Parma, da oltre 30 milioni di euro, ha fatto intendere che a Birmingham non ci fosse più la sicurezza totale di trattenere in rosa l'argentino. Nello specifico, in base a quanto si è detto nelle ultime settimane, Martinez porterebbe con sé dalla Coppa del Mondo un problema al dito che non offrirebbe garanzie. Adesso, l'Aston Villa potrebbe decidere di lasciarlo partire, con due club di Premier League potenzialmente interessati.
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