Emiliano Martinez può ancora cambiare squadra, sebbene il mercato estivo sia molto vicino alla chiusura. Per settimane al portiere argentino è stata accostata la Juventus, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Le condizioni fisiche del giocatore, oltre all'arrivo di Zion Suzuki, stanno portando l'Aston Villa a fare ulteriori riflessioni sul suo futuro.

Dibu Martinez, dove vai? Può rimanere in Inghilterra

Dopo un Mondiale che lo ha visto protagonista, le quotazioni sul mercato del "Dibu" Martinez sono state in costante rialzo. La Juventus lo aveva inseguito, dopo aver visto sfumare Alisson tra maggio e giugno. L'Aston Villa, però, ha sempre fatto, chiedendo cifre ritenute fin troppo elevate dai bianconeri. Proprio poche settimane fa, intanto, gli stessi Villains hanno chiuso per Zion, strappandolo alla folta concorrenza rappresentata da Paris Saint-Germain e la stessa Juventus.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Emiliano Martinez dell'Aston Villa si fa controllare la mano da un membro dello staff dell'Aston Villa durante il riscaldamento prima della partita della finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'acquisto dell'ex Parma, da oltre 30 milioni di euro, ha fatto intendere che a Birmingham non ci fosse più la sicurezza totale di trattenere in rosa l'argentino. Nello specifico, in base a quanto si è detto nelle ultime settimane, Martinez porterebbe con sé dalla Coppa del Mondo un problema al dito che non offrirebbe garanzie. Adesso, l'Aston Villa potrebbe decidere di lasciarlo partire, con due club di Premier League potenzialmente interessati.

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