Continua a fare rumore la situazione legata a Julián Álvarez. Il Barcellona, nonostante i continui rifiuti da parte dell'Atlético Madrid, non ha ancora mollato la pista che porta al talento argentino. A confermare tutto ciò, è stato Joan Laporta: il numero uno dei blaugrana, attraverso i canali social del club, ha ribadito l'interesse per l'ex Manchester City. Intanto quest'ultimo ha saltato l'allenamento odierno con i Colchoneros.

Le parole di Joan Laporta

Julián Álvarez è arrivato all'Atlético Madrid per circa 75 milioni di euro dal Manchester City. Durante il suo percorso in terra spagnola è stato un perno fondamentale nello scacchiere di Simeone. L'Argentino con la maglia dei Colchoneros ha siglato 49 gol e fornito 16 assist.

MADRID, SPAGNA – 23 AGOSTO: Julián Álvarez dell’Atlético de Madrid reagisce dopo la partita di Liga EA Sports 2026/27 tra Atlético de Madrid e Villarreal CF al Riyadh Air Metropolitano, il 23 agosto 2026 a Madrid, in Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Durante il suo intervento Laporta ha voluto sottolineare che il loro interesse nei confronti dell'argentino è reale. Il Patron dei blaugrana ha confermato che vorrebbe mantenere un rapporto solido con l'Atlètico Madrid:"Siamo interessati al giocatore, questo è sicuro e ci piacerebbe che la nostra offerta fosse accettata. Ma voglio precisare una cosa, tutti i nostri movimenti sono fatti affinchè si mantenga un rapporto cordiale e di rispetto con l'Atlético Madrid, non è nostra intenzione infangare questo legame".

Il presidente del Barcellona ha voluto ricostruire il tentativo di portare l'ex Manchester City. Secondo Laporta il primo contatto è nato proprio dai due club: "Voglio ricostruire un po' la situazione, così è ben chiara a tutti. Nutro molto rispetto per il presidente dei Colchoneros, lo conosco da tantissimo tempo. Abbiamo fatto una chiamata dove confermavamo l'interesse per il giocatore, loro mi avevano risposto che non era nelle loro intenzioni cederlo, e noi abbiamo rispettato questa scelta. Allo stesso tempo, ho spiegato loro che, qualora avessero trovato un'altra punta, noi avremmo preso Julian".

MADRID, SPAGNA – 23 AGOSTO: Julián Álvarez dell’Atlético de Madrid entra in campo come sostituto durante la partita di Liga EA Sports 2026/27 tra Atlético de Madrid e Villarreal CF al Riyadh Air Metropolitano, il 23 agosto 2026 a Madrid, in Spagna.(Photo by Angel Martinez/Getty Images)

La validità dell'offerta e la posizione del Barcellona

Nel corso della sua intervista, Laporta ha spiegato il motivo per il quale il Barcellona aveva scelto di fermarsi nella trattativa. Il presidente, insieme a tutto lo staff dirigenziale, aveva deciso di mettere in stand-by l'offerta dopo aver preso atto della decisione dell'Atlético Madrid. La situazione sembrerebbe cambiata dopo alcune indiscrezioni arrivate nella sede blaugrana: "Io e lo staff dirigenziale e nella fattispecie, avevamo deciso di mettere un punto alla situazione perchè avevamo capito e accettato la posizione dell'Atlético.".

Infine, il patron ha raccontato di aver mantenuto i rapporti con la dirigenza madrilena, difendendo il comportamento del proprio club: "Abbiamo parlato con il presidente Enrique Cerezo. Apprezzo molto il suo modo di operare e lo stimo tanto. Noi abbiamo agito nella maniera più limpida possibile, sapendo la volontà del giocatore di vestire la nostra maglia. Voglio solo dire che la nostra offerta è ancora valida e il nostro obiettivo è quello di portare l'argentino da noi. Noi siamo pronti ad accoglierlo".

SILBIDOS PARA JULIÁN ÁLVAREZ 😮🕸️



Así reaccionaron los hinchas cuando el argentino fue nombrado por la voz del estadio.



➡️ Será suplente en el estreno de Atlético Madrid ante Villarreal por #LaLigaEnDSPORTS.



📲 @diegokorol10 pic.twitter.com/LfMvWhLmd5 — DSPORTS (@DSports) August 23, 2026

L'argentino salta l'allenamento: è rottura totale con il club

Julián Álvarez non ha preso parte all'allenamento odierno a causa di un problema di stomaco. Dopo l'accoglienza tutt'altro che positiva ricevuta dai propri tifosi al Metropolitano nella gara casalinga contro il Villareal, il rapporto tra il giocatore e la società madrilena sembrerebbe arrivato ai minimi termini.

La situazione continua a essere particolarmente delicata. Ad alimentare le voci di mercato ci sarebbe una notizia alquanto particolare: