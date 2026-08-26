Il Barcellona vuole dare continuità al suo ottimo avvio di campionato. La squadra di Hansi Flick ha infatti iniziato il suo percorso con una vittoria schiacciante per 5-o ai danni dell'Elche, mostrando subito una forma fisica smagliante e una grande intensità. Domani, però, arriva un test decisamente più impegnativo: i blaugrana affronteranno l'Atletico Bilbao. A tal proposito, alla vigilia di questa sfida, ha parlato il tecnico tedesco toccando alcuni temi: il mercato, le possibili scelte di formazione e la condizione fisica di alcuni calciatori.

Dalla fiducia nei propri giocatori al mercato: le parole di Flick

Flick è l'allenatore del Barcellona dall'estate del 2024. Durante il suo percorso con i blaugrana ha conquistato. Inoltre, il tecnico tedesco ha collezionato più di 100 panchine con la squadra spagnola.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA – 31 LUGLIO: Hansi Flick, allenatore dell’FC Barcelona, osserva prima dell’amichevole pre-campionato tra Birmingham City e FC Barcelona, disputata a St Andrew’s at Knighthead Park il 31 luglio 2026 a Birmingham, in Inghilterra.(Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Il tema mercato continua ad essere inevitabilmente la questione principale del Barcellona. I blaugrana sono ancora convinti di poter chiudere la trattiva con l'Atlético Madrid per Julián Álvarez. Flick, però, preferisce concentrarsi sui giocatori di cui dispone e non alimentare altre polemiche sul caso: "Non sono qui per parlare di mercato, Deco e la società stanno facendo un lavoro enorme, sono arrivati giocatori che io volevo, sono contentissimo di quello che è stato fatto finora e dei giocatori che ho a disposizione. Stiamo pensando anche al futuro, ed è la miglior cosa per un club, sono in piena sintonia con tutto il mio staff dirigenziale".

Durante il suo intervento, l'ex tecnico del Bayern Monaco ha voluto sottolineare la situazione che coinvolge Balde al centro di alcune voci di mercato:" Ho parlato tanto con lui, per ora è un nostro giocatore e giocherà con noi, dobbiamo decidere insieme se schierarlo dall'inizio o meno. Ha ottime potenzialità, la prima stagione che abbiamo trascorso insieme mi ha fatto capire di che pasta fosse fatto. Vuole migliorarsi ogni giorni di più, ha questi colori dentro e io sono felicissimo di poterlo allenare ancora".

¡EL PLAN DE FLICK ES QUE RODRI DEBUTE FRENTE AL ATHLETIC! 🔵🔴



El técnico azulgrana ya tiene en mente el esperado estreno del centrocampista con el Barça 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/BCCXq86LuD — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 26, 2026

Rodri: possibile debutto dal primo minuto?

Tra le dichiarazioni più importanti c'è la conferma di un possibile debutto dii. Flick ha sottolineato che lo spagnolo è pronto a scendere in campo, lasciando intendere che non esiste un problema di convivenza tra lui e gli altri centrocampisti della rosa: ". Non esiste un problema tattico con gli altri centrocampisti. Quando ci sono giocatori di questo calibro non è mai un problema, ma una soluzione. Abbiamo Pedri, Bernal, Gavi. Possono coesistere e noi non vediamo l'ora di vederli assieme".

BARCELLONA, SPAGNA – 19 AGOSTO: Rodri dell’FC Barcelona reagisce in campo prima del Trofeo Joan Gamper tra FC Barcelona e Al Ahly SC, allo Spotify Camp Nou, il 19 agosto 2026 a Barcellona, in Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Yamal e la situazione difensori

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Ampio spazio dedicato anche alla situazione fisica di. Il talento spagnolo era stato sostituito contro l'Elche: "Ho deciso di togliere Yamal perché aveva male alla testa, lui è un genio, sa cosa penso di lui.Nessuno è contento quando viene sostituito, è questo mi fa solo piacere. Vedo i ragazzi molto uniti e determinati, non ci nascondiamo: vogliamo vincere il terzo scudetto consecutivo".Inoltre, il tecnico tedesco ha lanciato un messaggio forte e chiaro su un possibile rinforzo in difesa: "Sono contento dei difensori che ho a disposizione, ci sono vari calciatori comeche possono giocare in più ruoli e poi c'èche è uno dei migliori difensori centrali in circolazione. Ha tantissima voglia di giocare, ma è appena rientrato dal Mondiale, devo usarlo bene, non voglio forzare nessuno perché sono tutti indispensabili per me".