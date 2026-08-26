Il nuovo sistema di analisi del calcio spagnolo passa al setaccio le prime decisioni controverse della stagione: riconosciuti quattro errori arbitrali dall'AI
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Intelligenza artificiale e calcio non viaggiano più su binari separati. Per un mondo dello sport in continua evoluzione, in cui l'uso della tecnologia è gradualmente diventato sempre più centrale negli anni, l'uso dell'AI rappresenta un importante passo in avanti per l'evoluzione e, soprattutto, l'analisi del gioco. In Spagna, infatti, l'intelligenza artificiale sta iniziando ad essere impiegata per esaminare particolari episodi arbitrali e, dopo le prime giornate, gli strumenti AI sono riusciti a riconoscere ben quattro errori arbitrali in Liga.
Liga, l'AI individua quattro errori arbitraliDurante il primo appuntamento del programma spagnolo Tiempo de Revisión, l'AI è stata impiegata per selezionare e riconoscere quelli che potrebbero essere gli episodi arbitrali più controversi. Tra le partite prese in esame figurano Alaves-Getafe, Siviglia-Rayo Vallecano, Athletic Bilbao-Siviglia (seconda giornata) e Atletico Madrid-Villareal.
Per quanto riguarda Alaves-Getafe, l'episodio analizzato riguarda l'espulsione al 42' minuto di Kiko Fermenia. Secondo lo studio, il direttore di gara Manuel Orellana avrebbe commesso l'errore di non estrarre subito il cartellino rosso dopo un chiaro intervento da espulsione, aspettando di fatto la revisione al VAR e prendendo solo successivamente la decisione di espellere il calciatore del Getafe.
Gli altri episodiL'intelligenza artificiale ha, inoltre, individuato due errori riguardanti le prime due partite di campionato del Siviglia. Il primo riguarda la decisione dell'arbitro Ricardo De Burgos di assegnare e, poco dopo, revocare il calcio di rigore con l'intervento del VAR dopo il fallo di Batalla su Isaac Romero nel match contro il Rayo Vallecano. Il secondo, invece, pone al centro della questione l'espulsione diretta di Yuri Berchiche all'11 minuto di Athletic Bilbao-Siviglia, considerata errata dallo studio poiché Miguel Sierra (giocatore che subisce il fallo) allontana il pallone e soltanto dopo viene travolto dal terzino del Siviglia.
💥 | Hernández Hernández necesita acudir al VAR para rectificar su decisión en el Riyadh Air Metropolitano. 🔴⚪️🇪🇸— Laliga News (@laligaa_neews) August 23, 2026
📌 Le Normand empuja con los dos brazos y desestabiliza a Mikautadze antes de que este dispare a portería, ES PENALTI
✅ Acierto del conjunto arbitral
🏟️… pic.twitter.com/jRSohlQW4Y
Infine, l'ultimo episodio riguarda il calcio di rigore fischiato in favore del Villareal contro l'Atletico Madrid. Secondo Tiempo de Revisión, infatti, l'assegnazione del tiro dagli undici metri è corretta poiché Le Normand spinge chiaramente con due braccia Mikautadze ma ciò che viene rimproverato all'arbitro Alejandro Hernandez è la mancata immediata estrazione del cartellino rosso nei confronti del difensore dei colchoneros, espulsione arrivata pochi minuti dopo soltanto grazie all'intervento del VAR.
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