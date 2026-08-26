Il Manchester City corre ai ripari: dopo la cessione di Rodri al Barcellona per circa 70 milioni di euro, il club di Enzo Maresca ha ufficializzato l'acquisto di Ayyoub Bouaddi dal Lille. Il classe 2007 è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio moderno, con la società inglese che verserà nelle casse dei francesi circa 100 milioni di euro. Il marocchino firmerà un contratto che lo legherà ai Citizens fino al 2031: di seguito il comunicato ufficiale del club.

Il comunicato del Manchester City

Bouaddi è considerato dai più esperti uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale. Il marocchino ha disputato giàufficiali con la maglia del Lille econ la Nazionale marocchina. Il classe 2007 ha esordito in prima squadra solo tre giorni dopo aver compiuto 16 anni in una partita di

DORTMUND, GERMANIA – 4 MARZO: Ayyoub Bouaddi del Lille in azione durante la gara d’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2024/25 tra Borussia Dortmund e LOSC Lille, disputata il 4 marzo 2025 a Dortmund, in Germania. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images)

Il Manchester City ha ufficializzato l'operazione con una nota nella quale ripercorre il percorso del talento marocchino. Il club inglese ha scelto di puntare su un giocatore giovanissimo, ma con un'esperienza importante alle spalle, considerando le presenze con la maglia del Lille:"Il Manchester City è lieto di annunciare di aver completato l'ingaggio del nazionale marocchino Ayyoub Bouaddi con un contratto quinquennale, in attesa dell'approvazione internazionale.

Il centrocampista diciottenne arriva dal Lille, squadra francese, con un contratto che lo legherà all'Eithad Stadium fino al 2031. Bouaddi si unisce alla squadra come uno dei giovani giocatori più promettenti del calcio Mondiale, avendo già collezionato 96 presenze con il Lille e 8 con la Nazionale maggiore. Ha fatto il suo debutto in prima squadra con il Club di Ligue 1 nella Uefa Conference League appena 3 giorni dopo il suo sedicesimo compleanno, per poi affermarsi come titolare fisso nelle due stagioni successive".

Il Mondiale: la giusta vetrina per Bouaddi

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

Le prime parole di Ayyoub Bouaddi

Inoltre, la società inglese ha voluto sottolineare il suo percorso con il Marocco e le prestazioni fornite nell'ultimo:"Bouaddi ha rappresentato laa livello giovanile e, prima di passare a giocare con il Marocco, la nazionalità dei suoi genitori, e si è distinto con i Leoni dell'Atlante ai Mondiali quest'estate. L'elegante centrocampista, abile nel palleggio, inizia ora un nuovo capitolo della sua carriera con il City ed è entusiasta di cominciare questa nuova sfida".Bouaddi ha parlato, ai microfoni del club, delle sensazioni e motivazioni che lo hanno spinto a firmare per i Citizens. Il giovane centrocampista non ha nascosto la felicità e l'emozione per il trasferimento, spiegando quanto a lungo abbia aspettato per firmare con la società: "Per me questo è il miglior club del Mondo, non so spiegarvi come mi sento in questo momento, sono al settimo cielo., ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, ora tocca a me ripagare la fiducia che mi è stata data".

LILLE, FRANCIA – 12 MARZO: Waldemar Anton del Borussia Dortmund passa il pallone sotto la pressione di Ayyoub Bouaddi del LOSC Lille durante la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2024/25 tra LOSC Lille e Borussia Dortmund, allo Stade Pierre Mauroy, il 12 marzo 2025 a Lille, in Francia.(Photo by Franco Arland/Getty Images)

Durante il suo intervento, il marocchino ha rivolto lo sguardo alla sua nuova avventura, parlando della squadra, dell'allenatore e della possibilità di scendere in campo in uno stadio così caldo: "Seguo da anni il Manchester City, hanno un modo di giocare che a me piace tantissimo, vogliono migliorarsi ogni anno. La squadra è composta da tantissimi campioni così come lo è il nostro tecnico. Voglio crescere ancora e sono convinto che questo sia il posto migliore per farlo. Non vedo l'ora di poter giocare all'Etihad Stadium con quel pubblico. Mi auguro di poter vincere tanto con questi colori".