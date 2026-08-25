Il Liverpool, negli ultimi giorni di mercato, deve registrare l'interesse di due rivali inglesi per uno dei suoi attaccanti. Il City di Maresca e il Tottenham di De Zerbi guardano con attenzione gli sviluppi della situazione relativa a Cody Gakpo, 27enne olandese in cerca di riscatto dopo l'ultima stagione.

Occhio Liverpool, City e Tottenham fanno sul serio per Gakpo?

Il calciomercato estivo è ormai entrato nella sua ultima settimana e ci sono in ballo ancora diverse trattative da definire per i top team. In Premier League, ad esempio, il Manchester City sta per perdere. Su entrambi i giocatori c'è il. Gli Spurs, infatti, dopo la batosta incassata alla prima uscita stagionale dal Brentford sono in cerca di rinforzi offensivi. Nonostante i due attaccanti degli SkyBlues appaiano vicini, la squadra di De Zerbi non avrebbe ancora depennato dalla propria lista il nome di Gakpo. Quest'ultimo, però, è entrato anche nei pensieri del City, proprio per sostituire eventualmente i due attaccanti in partenza.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 23 AGOSTO: Cody Gakpo del Liverpool viene contrastato da Malick Thiaw del Newcastle United durante la partita della Premier League 2026/27 tra Newcastle United e Liverpool FC a St James' Park il 23 agosto 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Dalle cessioni del brasiliano e dell'egiziano, il club di Manchester conta di incassare circa 150 milioni di sterline, una parte dei quali verrebbe reinvestita sull'olandese del Liverpool. Ad informarci di questo intreccio è l'Athletic, convinto che il City possa affondare per l'esterno dei Reds, nonostante questi pensino non sia in vendita. Gakpo potrebbe lasciare Liverpool solo a fronte di un nuovo acquisto nel proprio reparto offensivo. Il classe 1999 è reduce da una stagione negativa, con nove reti segnate in tutte le competizioni.

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Il tecnico dei Reds, dal canto suo, ha espresso parole di supporto nei riguardi dell'esterno, non lasciando presagire una sua partenza, anzi: "Penso si stia allenando bene dal primo giorno avendo capito perfettamente cosa ci occorre in quella porzione di campo. Quando gli parli, senti che lui abbia capito la partita ed è molto intelligente.". Insomma, Iraola non lo ha messo alla porta e staremo a vedere cosa riserveranno gli ultimi giorni di mercato.