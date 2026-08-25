Citizens pronti a liberarsi di Savinho e Omar Marmoush, avrebbe messo gli occhi sull'olandese dei Reds. Sfida con gli Spurs
Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere
Il Liverpool, negli ultimi giorni di mercato, deve registrare l'interesse di due rivali inglesi per uno dei suoi attaccanti. Il City di Maresca e il Tottenham di De Zerbi guardano con attenzione gli sviluppi della situazione relativa a Cody Gakpo, 27enne olandese in cerca di riscatto dopo l'ultima stagione.
Occhio Liverpool, City e Tottenham fanno sul serio per Gakpo?Il calciomercato estivo è ormai entrato nella sua ultima settimana e ci sono in ballo ancora diverse trattative da definire per i top team. In Premier League, ad esempio, il Manchester City sta per perdere Savinho e Marmoush. Su entrambi i giocatori c'è il Tottenham. Gli Spurs, infatti, dopo la batosta incassata alla prima uscita stagionale dal Brentford sono in cerca di rinforzi offensivi. Nonostante i due attaccanti degli SkyBlues appaiano vicini, la squadra di De Zerbi non avrebbe ancora depennato dalla propria lista il nome di Gakpo. Quest'ultimo, però, è entrato anche nei pensieri del City, proprio per sostituire eventualmente i due attaccanti in partenza.
Dalle cessioni del brasiliano e dell'egiziano, il club di Manchester conta di incassare circa 150 milioni di sterline, una parte dei quali verrebbe reinvestita sull'olandese del Liverpool. Ad informarci di questo intreccio è l'Athletic, convinto che il City possa affondare per l'esterno dei Reds, nonostante questi pensino non sia in vendita. Gakpo potrebbe lasciare Liverpool solo a fronte di un nuovo acquisto nel proprio reparto offensivo. Il classe 1999 è reduce da una stagione negativa, con nove reti segnate in tutte le competizioni.
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