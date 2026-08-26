Quella di giovedì al Camp Nou dovrebbe essere soprattutto una serata di festa. Prima di Barcellona-Athletic Club, in programma alle 21, è infatti previsto l'omaggio ai giocatori blaugrana che hanno conquistato il Mondiale con la nazionale spagnola. Il clima, però, è cambiato rapidamente. L'Assemblea Nazionale Catalana (ANC) ha annunciato la distribuzione di 10.000 bandiere indipendentiste catalane, le cosiddette esteladas, all'esterno dello stadio. Una mobilitazione che arriva dopo quanto accaduto fuori dallo stadio domenica, durante la trasferta del Barca a Elche.

La protesta dopo gli episodi di Elche

La decisione dell'ANC è legata alla rimozione di alcune esteladas durante la partita e, soprattutto, all'intervento della Polizia Nazionale. Secondo le ricostruzioni riportate daial ragazzo sarebbe

L'episodio ha provocato una forte reazione nell'ambiente blaugrana. I gruppi di tifosi hanno contestato l'operato della polizia e il presidente del club, Joan Laporta, ha contattato il giovane coinvolto nell'accaduto. L'ANC ha deciso di trasformare la partita di giovedì in un nuovo momento di protesta. "Contro la loro "catalanofobia", dimostriamo la nostra forza più che mai", è il messaggio diffuso dall'organizzazione indipendentista sui social.

Barcellona e RFEF valutano lo stop alla cerimonia

Ed è proprio questo clima a mettere in discussione uno dei momenti più attesi della serata. Secondo RAC1, Barcellona estanno valutando la possibilità di cancellare l'omaggio ai campioni del mondo.

ELCHE, SPAGNA - 23 AGOSTO: I giocatori del Barcellona, ​​membri della nazionale spagnola vincitrice della Coppa del Mondo FIFA, vengono omaggiati prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e FC Barcelona allo stadio Manuel Martinez Valero il 23 agosto 2026 a Elche, Spagna. (Photo by Francisco Macia/Getty Images)

La situazione resta quindi da definire. La possibile protesta organizzata sugli spalti rischia di cambiare il programma. Il punto delicato è evitare che la cerimonia venga travolta dalle contestazioni politiche. Il Camp Nou potrebbe infatti ritrovarsi al centro di una serata nella quale calcio e identità catalana rischiano di intrecciarsi ancora una volta.

Una partita che arriva in un momento particolare

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Sul campo, Barcellona-Athletic Bilbao resta una sfida importante. Fuori dal terreno di gioco, però, l'attenzione è inevitabilmente concentrata su ciò che potrebbe accadere sugli spalti. Le 10.000 esteladas annunciate dall'ANC rappresentano una presa di posizione molto visibile dopo gli episodi di Elche. "La polizia spagnola, di stampo coloniale, picchia i minori indipendentisti e confisca le bandiere indipendentiste catalane, mentre negli stadi sentiamo cori di 'Fottuta Catalogna'. La risposta migliore?: indipendenza!" E a questo punto il rischio è che il dibattito finisca per oscurare proprio l'omaggio pensato per celebrare i giocatori del Barcellona campioni del mondo.Per il club e per la federazione si tratta quindi di una, da gestire con attenzione nelle ore che precedono il fischio d'inizio. La decisione sulla cerimonia dovrebbe chiarire se la serata potrà mantenere il carattere celebrativo previsto oppure se il clima di tensione avrà la meglio