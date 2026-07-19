Il caso del calciomercato estivo 2026 continua ad essere Julián Álvarez. La punta argentina attualmente è impegnata nell'ultimo atto della Coppa del Mondo centro-nord-americana contro la Spagna, ma durante il torneo sono emerse chiaramente le sue intenzioni. La trattativa va avanti da mesi e l'interesse da parte del Barça è noto da ancora più tempo. L'addio di Robert Lewandowski ha accelerato le cose, cercando già di acquistare il centravanti dell'Atletico Madrid nel mese di maggio. Tuttavia, la notizia di un'offerta da 100 milioni di euro riportata da Fabrizio Romano aveva scatenato l'indignazione dei Colchoneros, che avevano risposto per le righe sui social media con l'aiuto dei rivali del Real Madrid. Dopo l'uscita pubblica del giocatore al Mondiale, la situazione si è infiammata soprattutto con le dichiarazioni di Gil Marin e la risposta di Joan Laporta.

Laporta vuole chiudere per Julián Álvarez

GEDDA, ​​ARABIA SAUDITA - 11 GENNAIO: Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ​​solleva la Supercoppa di Spagna dopo la vittoria della sua squadra nella finale di Supercoppa di Spagna tra FC Barcelona e Real Madrid allo stadio King Abdullah Sports City Hall l'11 gennaio 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Julián Álvarez sta disputando un torneo intercontinentale al di sotto delle proprie aspettative. La punta dell'Argentina ha segnato una sola rete nella competizione, ai quarti contro la Svizzera. Anche in Liga non ha registrato molte marcature (8), mentre in ambito europeo ha dato il suo contributo (10 in 15 partite). Per i Blaugrana è l'erede perfetto di Lewa e perciò sono disposti a tutto pur di portarlo fra le proprie mura. Tuttavia, Gil Marin, AD dei Colchoneros è stato irremovibile qualche giorno fa: "Per Julián Álvarez non accetteremo nemmeno 200 milioni di euro".

🚨🗣️ Joan Laporta [FC Barcelona’s President]: “Spain will win the World Cup final. We have the BETTER team.” 🇪🇸🏆



“If the referee in the World Cup final imposes himself, Spain has more chances of winning... But the referee must impose himself.”



“Messi is past and present,… pic.twitter.com/UaMlIhO8eN — Managing Barça (@ManagingBarca) July 17, 2026

Joan Laporta, numero 1 del Barcellona, non ha perso tempo e come riportato da Marca, da New York ha risposto così: "È un calciatore che piace al nostro tecnico e la nostra offerta è molto valida e importante. Ho sentito le parole di Miguel Angel e la rispetto, ma io sono sicuro che possa arrivare, come già successo con altri giocatori. Noi cerchiamo sempre di facilitare le uscite ai nostri calciatori, i top club non possono tenere giocatori scontenti. La trattativa è nelle mani dell'Atletico, noi siamo protni a chiudere in qualsiasi momento".