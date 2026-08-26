Il PSG e Ousmane Dembélé potrebbero presto rinsaldare il loro legame. Giunto alla quarta stagione con la maglia dei francesi, il 29enne sembra intenzionato a prolungare la sua permanenza nella capitale. Intanto, il feeling con l'allenatore Luis Enrique appare solidissimo.

PSG, pronto il rinnovo di Ousmane Dembélé?

, oggi Dembélé ha 29 anni ed è nel pieno della sua maturità professionale. Davanti a sé l'attaccante francese ha ancora molti anni ad altissimo livello, mentre alle sue spalle può già vantare un palmares da fare invidia a chiunque. Reduce da dueconsecutive, con tanto diconquistato lo scorso anno, Dembélé è ormai un simbolo dei Campioni di Europa. Data la centralità nel progetto parigino, da mesi ormai, il suo entourage avrebbe intavolato un dialogo con la società per ipotizzare un'estensione del contratto.

SALISBURGO, AUSTRIA - 11 AGOSTO: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain reagisce durante una sessione di allenamento del Paris Saint-Germain prima della Supercoppa UEFA 2026 allo Stadion Salzburg l'11 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

È RMC Sport ad informarci sulla trattativa che procederebbe il più possibile lontano dai riflettori. La notorietà dell'attaccante e le cifre da capogiro che potrebbe guadagnare impongono una certa cautela sull'argomento. L'aspetto che sembra davvero mettere d'accordo tutti, senza grosse preoccupazioni sullo stato della trattativa, è la comune volontà di proseguire sotto la Tour Eiffel. Da discutere, invece, rimarrebbe la lunghezza del nuovo accordo.

Caricamento post Instagram...