Ousmane Dembélé sarebbe propenso a proseguire la sua permanenza al Paris Saint-Germain. Un rinnovo di contratto del fuoriclasse francese non è da escludere.
PSG pigliatutto, ai parigini va anche la Supercoppa: la festa dopo la vittoria con l'Aston Villa
Il PSG e Ousmane Dembélé potrebbero presto rinsaldare il loro legame. Giunto alla quarta stagione con la maglia dei francesi, il 29enne sembra intenzionato a prolungare la sua permanenza nella capitale. Intanto, il feeling con l'allenatore Luis Enrique appare solidissimo.
PSG, pronto il rinnovo di Ousmane Dembélé?Classe 1997, oggi Dembélé ha 29 anni ed è nel pieno della sua maturità professionale. Davanti a sé l'attaccante francese ha ancora molti anni ad altissimo livello, mentre alle sue spalle può già vantare un palmares da fare invidia a chiunque. Reduce da due Champions League consecutive, con tanto di Pallone d'Oro conquistato lo scorso anno, Dembélé è ormai un simbolo dei Campioni di Europa. Data la centralità nel progetto parigino, da mesi ormai, il suo entourage avrebbe intavolato un dialogo con la società per ipotizzare un'estensione del contratto.
È RMC Sport ad informarci sulla trattativa che procederebbe il più possibile lontano dai riflettori. La notorietà dell'attaccante e le cifre da capogiro che potrebbe guadagnare impongono una certa cautela sull'argomento. L'aspetto che sembra davvero mettere d'accordo tutti, senza grosse preoccupazioni sullo stato della trattativa, è la comune volontà di proseguire sotto la Tour Eiffel. Da discutere, invece, rimarrebbe la lunghezza del nuovo accordo.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA