L'Aston Villa si muove sul mercato per cautelarsi in vista di una possibile partenza di Ollie Watkins. Il club di Unai Emery ha infatti presentato un'offerta di circa 25 milioni di sterline per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, mentre aumenta l'incertezza sul futuro del centravanti inglese. Watkins è da tempo nel mirino dell'Al-Hilal, che ha già presentato quattro proposte al club di Birmingham, con l'ultima arrivata a circa 45 milioni di sterline.

Il Villa le ha respinte, ma la situazione rimane aperta e la società sta valutando le alternative nel caso in cui l'attaccante dovesse partire. Secondo quanto riportato da The Sun, Mateta rappresenta una delle opzioni individuate per sostituire Watkins, anche se la prima offerta non sarebbe stata sufficiente a convincere il Crystal Palace. Il club londinese valuta infatti il francese intorno ai 40 milioni di sterline.

Watkins, l'Al-Hilal insiste: il Villa ha già respinto quattro offerte

Il possibile arrivo di Mateta è strettamente legato alla situazione di. L'attaccante inglese è diventato uno degli obiettivi dell'Al-Hilal, che continua a spingere per portarlo in Arabia Saudita. Il club saudita ha già visto respingere quattro offerte dall'Aston Villa e l'ultima, secondo le informazioni riportate, avrebbe raggiunto i

Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Festeggia il secondo gol della sua squadra calciando la bandierina del calcio d'angolo durante la partita di Premier League tra Crystal Palace e Newcastle United. Al Selhurst Park il 12 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

La società di Emery continua a valutare la possibilità di trattenere il proprio centravanti, ma la situazione è diventata più complicata dopo la sua assenza dalla gara d'esordio in Premier League contro il Brighton, terminata con una pesante sconfitta per 4-0. Watkins non era stato inserito nella formazione della partita mentre erano in corso le trattative per il suo futuro. Il giocatore sarebbe poi tornato ad allenarsi e avrebbe anche chiesto scusa ai compagni. L'Al-Hilal, però, non avrebbe ancora abbandonato la pista e sarebbe pronto a tornare alla carica con una nuova proposta. Il Villa vuole prima individuare un sostituto all'altezza e proprio per questo l'offerta per Mateta assume particolare importanza.

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Mateta costa 40 milioni: il Crystal Palace non vuole cederlo facilmente

La trattativa pernon si presenta comunque semplice. L'Aston Villa avrebbe messo sul tavolo circa 25 milioni di sterline, una cifra distante dalla valutazione del Crystal Palace, che considera il proprio attaccante vicino ai. Il francese, 29 anni, ha segnato 12 gol in Premier League nella scorsa stagione e ha raggiunto quota 48 reti in 149 presenze nel massimo campionato inglese.

La sua situazione contrattuale aggiunge inoltre un elemento particolare alla vicenda: Mateta ha contestato la validità dell'ultimo anno del proprio accordo con il Crystal Palace, ma al momento il contratto resta valido. Il giocatore aveva già attirato l'interesse del Milan durante il mercato, con un trasferimento che era stato vicino alla conclusione prima di saltare dopo un problema emerso durante le visite mediche. Ora il suo nome è tornato prepotentemente d'attualità e l'Aston Villa lo considera un possibile rinforzo per il reparto offensivo. Il club, tuttavia, sta valutando anche altre piste, tra cui Nicolas Jackson del Chelsea e Rafael Leao del Milan, mentre la priorità resta capire quale sarà la decisione definitiva di Watkins.

La situazione rende quindi le prossime ore particolarmente importanti per il mercato dell'Aston Villa. Se Watkins dovesse effettivamente partire, Emery avrebbe bisogno di un nuovo riferimento offensivo in tempi rapidi e Mateta potrebbe diventare uno dei principali candidati. Il problema è rappresentato dalla distanza economica tra domanda e offerta: 25 milioni contro una valutazione di circa 40.

Nel frattempo l'Al-Hilal continua a lavorare per convincere Watkins e potrebbe presentare una nuova proposta dopo aver già visto respingere quattro offerte. Il Villa si trova quindi davanti a una scelta delicata: mantenere il proprio centravanti oppure accettare la cessione e reinvestire immediatamente sul mercato. La ricerca di Mateta dimostra che il club non vuole farsi trovare impreparato, ma l'operazione è ancora lontana dall'essere definita. L'attaccante del Crystal Palace rappresenta una possibile soluzione, non ancora il sostituto ufficiale di Watkins.