Il Napoli vuole tornare ad essere la protagonista del campionato di Serie A. Dopo l'addio di Antonio Conte, la società di Aurelio De Laurentis ha affidato le chiavi della squadra a un tecnico esperto come Massimiliano Allegri. Nonostante una stagione deludente al Milan, l'allenatore toscano è pronto a tornare ai massimi livelli. A tal proposito, durante un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport Insider, ha parlato degli obiettivi stagionali, della crescita di alcuni singoli e del suo rapporto con la città.

I primi mesi a Napoli e gli obiettivi della squadra: le parole di Allegri

Massimiliano Allegri è stato nominato nuovo allenatore del Napoli all'inizia della stagione 2026-2027. Per Max si tratta di un ritorno nella città partenopea dopo che aveva vestito la maglia azzurra da giocatore. Durante la sua avventura, l'ex centrocampista ha collezionato

CASTEL DI SANGRO, ITALIA – 11 AGOSTO: Massimiliano Allegri taglia la torta di compleanno insieme ad Aurelio De Laurentiis e Giovanni Di Lorenzo durante il ritiro precampionato del Napoli a Castel di Sangro, l’11 agosto 2026. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Durante la sua intervista, il tecnico ex Milan ha analizzato l'inizio della sua esperienza a Napoli parlando anche della città, evidenziando la trasformazione rispetto alla sua precedente esperienza: "I primi mesi sono stati buonissimi. Ho cercato di conoscere l'ambiente e specialmente i giocatori, abbiamo gettato le basi per il futuro. Ho visto una città completamente diversa rispetto a 30 anni fa. All'epoca era già meravigliosa, ma adesso lo è ancora di più. Anche i tifosi sono cresciuti molto così come la società: basti pensare al percorso del Napoli da 15 anni. Sono veramente felice di aver ritrovato questo spirito".

Massimiliano Allegri non si nasconde, e in virtù di 100 anni di storia del Napoli, ha fissato gli obiettivi della squadra: "Nasconderci non serve a nulla, in questo anno particolare vogliamo conquistare un trofeo, regalare di nuovo una gioia ai nostri sostenitori che sono sempre ad incitarci. Vogliamo fare del nostro meglio".

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De Bruyne, Højlund e l'anno della rivalsa

: "Quando ci sono giocatori come De Bruyne è un piacere allenarli, hanno il talento nel sangue. Non è uno di quei ragazzi che ama parlare tanto, preferisce far parlare il rettangolo verde. Per me è importantissimo avere in squadra giocatori con il suo talento, quando sta bene è fuori discussione la sua importanza".

Tra i protagonisti del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri c'è sicuramente. Il belga è stato il protagonista assoluto nella vittoria contro ilper 2-0 siglando il gol del momentaneo vantaggio. A tal proposito, il tecnico toscano ha elogiato il lavoro dell'ex

GENOVA, ITALIA – 22 AGOSTO: Johan Vásquez del Genoa (a sinistra) e Kevin De Bruyne del Napoli si contendono il pallone durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e SSC Napoli, disputata allo stadio Luigi Ferraris il 22 agosto 2026 a Genova, Italia.(Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Nonostante un debutto a secco, il tecnico ha voluto sottolineare la prestazione di Rasmus Højlund:"Mi ricorda moltissimo Moise Kean, i suoi movimenti sono da attaccante puro, sa fare tutto, sono contentissimo di poter avere un attaccante del suo calibro. Ha enormi margini di crescita e io sono qui per aiutarlo in questo processo, ha tutte le carte in regola per essere devastante".

Sul rapporto con i tifosi e la forza del gruppo: "Ho allenato tantissimi club, ho una certa esperienza. Posso dire che il segreto sia sempre il collettivo, il gruppo squadra. Abbiamo dei magnifici tifosi e si meritano grandi soddisfazioni. Vogliamo cercare di vincere un trofeo o almeno rimanere impressi nella memoria della gente".