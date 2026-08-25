La nuova stagione di Serie A si è dimostrata ricca di novità per quanto riguarda il regolamento e, durante Bologna-Lazio, è arrivata una delle prime applicazioni della nuova norma sugli infortuni. Protagonista dell’episodio è stato Nicolò Cambiaghi, costretto a lasciare temporaneamente il terreno di gioco dopo un contatto con Fisayo Dele-Bashiru. A dirigere l’incontro è stato Fabio Maresca, che ha applicato alla lettera la nuova disposizione.

Nuove regole Serie A: Cambiaghi esagera e rimane fuori dal campo 1 minuto

L’episodio, avvenuto nel finale del primo tempo, ha visto protagonista il centrocampista della Lazio che ha colpito involontariamente Cambiaghi sul petto mentre l’attaccante del Bologna stava proteggendo il pallone. Il giocatore rossoblù è finito a terra, portandosi anche le mani al volto,per consentire le cure.

BOLOGNA, ITALIA - 24 AGOSTO: Nicolò Cambiaghi del Bologna FC 1909 subisce un contrasto da Matteo Cancellieri della Lazio durante la partita di Serie A tra Bologna FC e SS Lazio allo Stadio Renato Dall'Ara il 24 agosto 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

È proprio in situazioni di questo tipo che entra in gioco la nuova regola che prevede che, quando un calciatore riceve assistenza medica in campo o un infortunio e provoca l’interruzione della partita, deve uscire dal terreno di gioco e può rientrare soltanto dopo che è trascorso almeno un minuto dalla ripresa del gioco.

L’obiettivo dell’IFAB è ridurre le perdite di tempo e impedire che un infortunio possa essere utilizzato tatticamente per spezzare il ritmo della gara. Il minuto di attesa, inoltre, viene calcolato dalla ripresa effettiva del gioco e non dal momento in cui il calciatore abbandona il terreno.

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Cambiaghi è stato quindi, con il Bologna chiamato a giocare in inferiorità numerica per il periodo previsto dalla nuova normativa. Un'immagine destinata a diventare sempre più familiare nel corso della stagione, visto che la regola è stata introdotta proprio per contrastare una delledi perdita di tempo nel calcio.

Questa nuova regola, insieme a quella dei 5 secondi per il rinvio (l'abbiamo vista applicata in Frosinone-Juventus), ha portato a un ottimo risultato sul tempo effettivo. Infatti, rispetto alla prima giornata della scorsa Serie A, si è giocato 4 minuti e 54 secondi in più.