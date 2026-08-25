C'è soprattutto Gennaro Gattuso dietro la scelta di Davide Frattesi di abbracciare il progetto biancoceleste. L'ex Inter lo ha definito "persona vera".
Il Mantova fa l'impresa ed elimina la Lazio dalla Coppa Italia: l'esultanza dei tifosi al fischio finale
La Lazio si è imposta sul Bologna al Renato Dall'Ara grazie a un gol di Davide Frattesi, subentrato nella ripresa. I biancocelesti, apparentemente già in crisi dopo la sconfitta in Coppa Italia col Mantova per 0-2, hanno risposto presente con il nuovo acquisto. L'ex Inter ha parlato espressamente del ruolo avuto da Gattuso nel favorire la sua scelta.
Lazio, Frattesi in estasi: "Qui per Gattuso"Bologna-Lazio ha segnato l'esordio di Frattesi con la maglia biancoceleste. Entrato al 54° minuto per sostituire Dele-Bashiru, gli sono bastati appena cinque giri d'orologio per marcare la rete decisiva. I primi tre punti della stagione, ottenuti su un campo difficile, spingono la Lazio a credere di poter disputare un campionato migliore dello scorso anno. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, l'ex centrocampista dell'Inter ha spiegato l'importanza di essere allenato da uno come Gennaro Gattuso.
"Qui sono venuto per lui, dato che in Nazionale ho capito chi fosse come uomo. Lì non giocavo tanto perché non mi imponevo nel club", e proseguendo: "Per me contano i rapporti e le persone. Gattuso è un uomo vero. Sono in pochi nel calcio ad essere come lui, perciò se c'è una persona vera che necessita di una mano, io ci vado".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA