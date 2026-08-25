La Lazio si è imposta sul Bologna al Renato Dall'Ara grazie a un gol di Davide Frattesi, subentrato nella ripresa. I biancocelesti, apparentemente già in crisi dopo la sconfitta in Coppa Italia col Mantova per 0-2, hanno risposto presente con il nuovo acquisto. L'ex Inter ha parlato espressamente del ruolo avuto da Gattuso nel favorire la sua scelta.

Lazio, Frattesi in estasi: "Qui per Gattuso"

Bologna-Lazio ha segnato l'esordio di Frattesi con la maglia biancoceleste. Entrato alper sostituire Dele-Bashiru, gli sono bastati appena cinque giri d'orologio per marcare la rete decisiva. I primi tre punti della stagione, ottenuti su un campo difficile, spingono la Lazio a credere di poter disputare un campionato migliore dello scorso anno. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, l'ex centrocampista dell'Inter ha spiegato l'importanza di essere allenato da uno come

BOLOGNA, ITALIA - 24 AGOSTO: Davide Frattesi della SS Lazio e l'allenatore della SS Lazio Gennaro Gattuso festeggiano la vittoria dopo la partita di Serie A tra Bologna FC e SS Lazio allo Stadio Renato Dall'Ara il 24 agosto 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

"Qui sono venuto per lui, dato che in Nazionale ho capito chi fosse come uomo. Lì non giocavo tanto perché non mi imponevo nel club", e proseguendo: "Per me contano i rapporti e le persone. Gattuso è un uomo vero. Sono in pochi nel calcio ad essere come lui, perciò se c'è una persona vera che necessita di una mano, io ci vado".

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Andare alla Lazio in questo momento storico era parso a qualcuno più di un. In tanti, quasi tutti, non si aspettano che i biancocelesti vadano in Europa, col rischio di finire il campionato a metà classifica. L'ambiente è fortemente diviso dalla nota contestazione dei tifosi alla proprietà, ma Frattesi ha voluto intraprendere questa sfida. Gattuso, in conferenza, aveva premiato ildell'ex Sassuolo: "A Davide bisogna fare un applauso perché: qualcun altro al suo posto avrebbe declinato la proposta".