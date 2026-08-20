Il Bologna ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Riccardo Orsolini, attaccante italiano classe 1997, fino al 30 giugno 2031, blindando così uno dei principali simboli della storia recente della società. Arrivato in rossoblù nel gennaio 2018, Orsolini ha costruito negli anni un legame sempre più forte con la città e con i tifosi, diventando il giocatore più rappresentativo del club degli ultimi anni e, nonostante i vari cambi in panchina è sempre rimasto centrale nel progetto raggiungendo traguardi storici.

Orsolini-Bologna fino al 2031: una storia destinata a continuare

Arrivato dall'nel 2018, alla seconda stagione con la maglia del Bologna si è subito confermato come uno dei migliori talenti italiano del nostro campionato collezionandotra. Da quell'anno non si è più fermato, raggiungendo il primo grande traguardo sotto la guida di Thiago Motta nella stagione, quando raggiunse il quarto posto e quindi anche latrascinando la sua squadra conin campionato.

BOLOGNA, ITALIA - 09 GENNAIO: Riccardo Orsolini del Bologna FC festeggia con Thiago Motta, allenatore del Bologna FC, dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di Serie A tra Bologna FC e Atalanta BC allo Stadio Renato Dall'Ara il 09 gennaio 2023 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ma è proprio nella stagione successiva che, sotto la guida di Vincenzo Italiano, ha raggiunto il suo apice calcistico: nonostante il nono posto in campionato e l'addio di Motta, i rossoblù sono riusciti nell'impresa di conquistare la Coppa Italia battendo il Milan all'Olimpico di Roma, entrando per sempre nella leggenda e confermando la presenza del Bologna tra le migliori d'Europa. Orsolini ha contribuito con 17 gol (15 solo in Serie A) e 4 assist in 40 presenze totali, confermandosi a livelli altissimi e attirando, per l'ennesima volta, l'attenzione di vari top club italiani.

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Nell'ultima stagione ha continuato a confermare le sue qualità ad altissimi livelli, segnandoe fornendotra tutte le competizioni. Da sottolineare è il suo: gol contro il(1-0) gol contro ilin(1-1), gol alal 99' minuto (vittoria 2-1), gol contro l'(1-1), gol al(vittoria 3-2) e gol all'(vittoria 1-0), raggiungendo in totale

Ecco il comunicato ufficiale del club bolognese: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031".