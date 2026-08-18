Il tecnico racconta le ambizioni del progetto, tra il mercato da ultimare e una preparazione che avvicina all'esordio in Serie A
Il Mantova fa l'impresa ed elimina la Lazio dalla Coppa Italia: l'esultanza dei tifosi al fischio finale
Dalle parole di Domenico Tedesco emerge un Bologna ambizioso, ma consapevole del lavoro ancora da completare: il tecnico rossoblu non ha dubbi e guarda all'Europa, preparando la squadra al primo appuntamento ufficiale della stagione in Serie A.
Tedesco: "Voglio costruire il nuovo Bologna"In una lunga intervista rilasciata a 'Kicker', quotidiano della Germania, Domenico Tedesco ha fatto il punto sui primi mesi della sua esperienza sulla panchina del Bologna, non nascondendo la necessità di nuovi rinforzi dal mercato ma neanche mascherando le proprie ambizioni: "L'esperienza europea ha lasciato un segno positivo su tifosi, giocatori e dirigenza, portando entusiasmo, nuovo slancio e convincendo giocatori che quattro anni fa non sarebbero mai venuti qui. La voglia di tornare in Europa c'è, ma non con una concorrenza cosi agguerrita non sarà affatto facile", ha spiegato Tedesco.
L'obiettivo adesso, è quindi provare a ripetersi. Questo il messaggio di Tedesco, che però chiede aiuto dal mercato per sopperire alle partenze di due pedine importanti come Lucumi e Castro: "Ora dobbiamo colmare i vuoti lasciati dalle partenze e farlo efficacemente", ha spiegato l'allenatore rossoblu, svelando anche un interessante retroscena di qualche anno fa, quando rifiutò proprio il Bologna per rimanere in Belgio: "All'epoca non volevo andarmene, ma quando di recente è arrivata la nuova chiamata, ho pensato che fosse il momento giusto. Ora il mio obiettivo qui è di rimanere a lungo e costruire un nuovo Bologna".
Caricamento post Instagram...
Bologna, dal precampionato all'esordio ufficialeLa preparazione estiva ha alternato difficoltà e segnali incoraggianti: dopo il pesante 4-0 contro l'Arminia Bielefeld nella prima amichevole, il Bologna ha pareggiato 1-1 contro l'Heidenheim e superato 2-0 l'Iraklis con gol di Dalling e Rowe. L'ultimo test, contro il Brighton, si è chiuso invece con una sconfitta per 1-0. Ora il precampionato è alle spalle e arriva il momento della verità: lunedi 24 agosto, alle 18:30, il Bologna ospiterà la Lazio nella prima giornata di Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA