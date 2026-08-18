Dalle parole di Domenico Tedesco emerge un Bologna ambizioso, ma consapevole del lavoro ancora da completare: il tecnico rossoblu non ha dubbi e guarda all'Europa, preparando la squadra al primo appuntamento ufficiale della stagione in Serie A.

Tedesco: "Voglio costruire il nuovo Bologna"

In una lunga intervista rilasciata a 'Kicker', quotidiano della Germania,ha fatto il punto sui primi mesi della sua esperienza sulla panchina del, non nascondendo la necessità di nuovi rinforzi dal mercato ma neanche mascherando le proprie: "L'esperienza europea ha lasciato un segno positivo su tifosi, giocatori e dirigenza, portando entusiasmo, nuovo slancio e convincendo giocatori che quattro anni fa non sarebbero mai venuti qui. La voglia di tornare in Europa c'è, ma non con una concorrenza cosi agguerrita non sarà affatto facile", ha spiegato Tedesco.

ROMA, ITALIA - 10 OTTOBRE: Domenico Tedesco, capo allenatore del Belgio gesti durante la partita di UEFA Nations League 2024/25 League A Gruppo A2 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 10 ottobre 2024 a Roma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

L'obiettivo adesso, è quindi provare a ripetersi. Questo il messaggio di Tedesco, che però chiede aiuto dal mercato per sopperire alle partenze di due pedine importanti come Lucumi e Castro: "Ora dobbiamo colmare i vuoti lasciati dalle partenze e farlo efficacemente", ha spiegato l'allenatore rossoblu, svelando anche un interessante retroscena di qualche anno fa, quando rifiutò proprio il Bologna per rimanere in Belgio: "All'epoca non volevo andarmene, ma quando di recente è arrivata la nuova chiamata, ho pensato che fosse il momento giusto. Ora il mio obiettivo qui è di rimanere a lungo e costruire un nuovo Bologna".

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Bologna, dal precampionato all'esordio ufficiale

La preparazione estiva ha alternatoincoraggianti: dopo il pesante 4-0 contro l'nella prima amichevole, ilha pareggiato 1-1 controe superato 2-0 l'con gol di Dalling e Rowe. L'ultimo test, contro il, si è chiuso invece con una sconfitta per 1-0. Ora il precampionato è alle spalle e arriva il momento della verità: lunedi 24 agosto, alle 18:30, il Bologna ospiterà lanella prima giornata di