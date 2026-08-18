Girona, la nuova mascotte è Canya il labrador e ha un profilo social!

Viktor Tsygankov vuole lasciare il Girona e nelle ultime ore ha scelto di rendere pubblica la situazione creatasi con la società, pubblicando sui propri social alcuni messaggi interni ricevuti dalla dirigenza. Una situazione sempre più tesa, esplosa dopo il debutto stagionale del Girona contro il Leganés, nella partita terminata 1-1, dove l’allenatore Quique Alvarez aveva spiegato nel post-partita che Tsygankov era in buone condizioni fisiche, era stato inserito regolarmente tra i convocati, ma aveva scelto di non cambiarsi e di seguire la partita dalla tribuna.

Addio Girona: la presa di posizione di Tsygankov

Il giocatore aveva da tempo chiesto la cessione, ma non è stato ascoltato dal suo club, e quindi ha scelto di fare un passo da cui non si può tornare indietro:. Tsygankov ha infatti pubblicato alcunenelle quali la società gli ricordava lecon i media, sottolineando che interviste e dichiarazioni pubbliche devono esseree avvertendolo della possibilità di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.

L’esterno ha così deciso di portare all’esterno una parte del confronto che fino a quel momento era rimasto interno allo spogliatoio.

GIRONA, SPAGNA - 23 MAGGIO: Viktor Tsyhankov del Girona FC corre con la palla durante la partita di LaLiga EA Sports tra Girona FC e Elche CF allo stadio Montilivi il 23 maggio 2026 a Girona, Spagna. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

La situazione è diventata ancora più particolare dopo un messaggio pubblicato dallo stesso Tsygankov sui social, nel quale ha lasciato intendere di avere ancora molto da raccontare, alimentando la sensazione che il conflitto possa essere soltanto all’inizio. Il giocatore sostiene infatti di avere una versione differente rispetto a quella fornita pubblicamente dall’allenatore e dal club.

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Dietro allo scontro c’è comunque una questione di mercato, dato che Tsygankovdopo la retrocessione arrivata nella scorsa stagione e avrebbe già comunicato la propria v

olontà alla società. Il giocatore, però, non sembra disposto ad accettare qualsiasi destinazione: il suo obiettivo sarebbe quello di rimanere in Liga oppure trasferirsi in Premier League. Tra le squadre interessate c’è il Celta Vigo, che nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con i catalani. La situazione economica dell’operazione potrebbe però rappresentare un ostacolo, dato che Tsygankov ha una clausola da 30 milioni di euro.