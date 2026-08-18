Dopo essersi rifiutato di scendere in campo nell'esordio in Liga 2, Tsygankov ha pubblicato delle chat WhatsApp della squadra.
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Viktor Tsygankov vuole lasciare il Girona e nelle ultime ore ha scelto di rendere pubblica la situazione creatasi con la società, pubblicando sui propri social alcuni messaggi interni ricevuti dalla dirigenza. Una situazione sempre più tesa, esplosa dopo il debutto stagionale del Girona contro il Leganés, nella partita terminata 1-1, dove l’allenatore Quique Alvarez aveva spiegato nel post-partita che Tsygankov era in buone condizioni fisiche, era stato inserito regolarmente tra i convocati, ma aveva scelto di non cambiarsi e di seguire la partita dalla tribuna.
Addio Girona: la presa di posizione di TsygankovIl giocatore aveva da tempo chiesto la cessione, ma non è stato ascoltato dal suo club, e quindi ha scelto di fare un passo da cui non si può tornare indietro: pubblicare chat private. Tsygankov ha infatti pubblicato alcune conversazioni interne del Girona nelle quali la società gli ricordava le regole relative alla comunicazione con i media, sottolineando che interviste e dichiarazioni pubbliche devono essere autorizzate dal club e avvertendolo della possibilità di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.
L’esterno ha così deciso di portare all’esterno una parte del confronto che fino a quel momento era rimasto interno allo spogliatoio.
La situazione è diventata ancora più particolare dopo un messaggio pubblicato dallo stesso Tsygankov sui social, nel quale ha lasciato intendere di avere ancora molto da raccontare, alimentando la sensazione che il conflitto possa essere soltanto all’inizio. Il giocatore sostiene infatti di avere una versione differente rispetto a quella fornita pubblicamente dall’allenatore e dal club.
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olontà alla società. Il giocatore, però, non sembra disposto ad accettare qualsiasi destinazione: il suo obiettivo sarebbe quello di rimanere in Liga oppure trasferirsi in Premier League. Tra le squadre interessate c’è il Celta Vigo, che nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con i catalani. La situazione economica dell’operazione potrebbe però rappresentare un ostacolo, dato che Tsygankov ha una clausola da 30 milioni di euro.
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