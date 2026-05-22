Il Celtic batte gli Hearts e vince il titolo: l'invasione di campo dopo il gol di Osmand

LaLiga propone la sfida tra Girona-Elche, in programma sabato 23 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono quindicesimi in classifica, mentre l’Elche, diciassettesimo, è chiamato a fare punti importanti nella parte finale della stagione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SPAGNOLO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Michel, si presenta con un 4-4-2 equilibrato e tecnico. Vanat e Portu formeranno la coppia offensiva, con Gil e Martinez pronti a dare qualità sugli esterni.

L’Elche, guidato da Eder Sarabia, risponde con un 5-3-2 compatto e difensivo. Mir sarà il riferimento offensivo, supportato da Diangana e Silva per le ripartenze.

Le probabili formazioni di Girona-Elche

Ci si attende una gara combattuta e molto fisica, con entrambe le squadre in cerca di punti importanti. Il Girona parte leggermente favorito per qualità e gestione del possesso, mentre l’Elche punterà su organizzazione e solidità difensiva.

Girona (4-4-2): Gazzaniga, Moreno, Blind, Reis, Rincon, Roca, Witsel, Martinez, Gil, Vanat, Portu. Allenatore: Michel

Elche (5-3-2): Pena, Valersa, Pedrosa, Affengruber, Nunez, Fort, Febas, Aguado, Diangana, Silva, Mir. Allenatore: Eder Sarabia Armesto

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