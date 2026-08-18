La fine dell'era Guardiola al Manchester City potrebbe essere anche l'inizio di una pausa molto più lunga delle aspettative. Il tecnico catalano, dopo dieci anni di successi, ha ammesso di non sapere se tornerà ad allenare, definendolo un ritorno "difficile".

Guardiola: "Sarà difficile tornare"

A rilanciare la notizia è il quotidiano inglese The Sun, che ha raccolto le dichiarazioni dicontenute nel documentario 'A Beautiful Obsession', targato, nel quale il tecnico 55enne ha spiegato di sentire il bisogno di fermarsi e di dedicare tempo alla propria: "Sarà difficile tornare, questa è la mia sensazione oggi", aggiungendo di voler "ritrovare sé stesso" e di avere bisogno di "staccare la spina" per un periodo. Dietro questa scelta, racconta il quotidiano, c'è anche il rapporto con, storico direttore sportivo del City e amico di Guardiola.

Begiristain, che ha lasciato il club nel 2025, ha invitato l'ex tecnico a scoprire una vita al di fuori della "montagna russa del calcio", ricordandogli che una sconfitta può essere dimenticata e che esistono altre esperienze da vivere oltre il rettangolo di gioco.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Pep Guardiola, manager del Manchester City, saluta durante l'After Party Celebration per celebrare i risultati delle squadre maschili, femminili e accademiche del Manchester City durante la stagione 25/26 alla Co-op Live Arena il 25 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Un futuro ancora tutto da scrivere: dall'addio al City al rifiuto della Nazionale Italiana

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Tutto è cominciato a maggio, al termine di un decennio irripetibile sulla panchina delcheha deciso di salutare dopo aver vinto tutto: i Citizens lo hanno celebrato come il tecnico piùdella propria storia contotali, tra cui sei Premier League, una Champions League e il Triplete nel 2023. Nella sua ultima conferenza, Guardiola ha ribadito di lasciare il club con grandenel futuro ammettendo di voler rimanere legato all'ambiente City, seppur lontano dalle decisioni quotidiane. Il capitolo più intrigante per Pep riguarda poi la, che ha però deciso dila proposta dopo una trattativa che ha fatto sperare un Paese intero, definendosi 'non pronto' di ripartire immediatamente dopo l'esperienza inglese.La sensazione è che Guardiola non abbia ancora chiuso definitivamente con il calcio: lo stesso allenatore ha riconosciuto quanto sia difficile rinunciare all'della panchina e alladi vedere la propria squadra giocare bene. Per ora, però, prevale per lui il bisogno die solo il tempo ci dirà se questa pausa sarà un, oppure un vero e proprio