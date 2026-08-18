Guardiola racconta stanchezza e bisogno di ritrovare sé stesso: dall'Inghilterra rilanciano parole di un possibile ritiro dalla panchina
Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere
La fine dell'era Guardiola al Manchester City potrebbe essere anche l'inizio di una pausa molto più lunga delle aspettative. Il tecnico catalano, dopo dieci anni di successi, ha ammesso di non sapere se tornerà ad allenare, definendolo un ritorno "difficile".
Guardiola: "Sarà difficile tornare"A rilanciare la notizia è il quotidiano inglese The Sun, che ha raccolto le dichiarazioni di Pep Guardiola contenute nel documentario 'A Beautiful Obsession', targato Amazon Prime, nel quale il tecnico 55enne ha spiegato di sentire il bisogno di fermarsi e di dedicare tempo alla propria vita personale: "Sarà difficile tornare, questa è la mia sensazione oggi", aggiungendo di voler "ritrovare sé stesso" e di avere bisogno di "staccare la spina" per un periodo. Dietro questa scelta, racconta il quotidiano, c'è anche il rapporto con Txiki Begiristain, storico direttore sportivo del City e amico di Guardiola.
Begiristain, che ha lasciato il club nel 2025, ha invitato l'ex tecnico a scoprire una vita al di fuori della "montagna russa del calcio", ricordandogli che una sconfitta può essere dimenticata e che esistono altre esperienze da vivere oltre il rettangolo di gioco.
Un futuro ancora tutto da scrivere: dall'addio al City al rifiuto della Nazionale ItalianaTutto è cominciato a maggio, al termine di un decennio irripetibile sulla panchina del Manchester City che Guardiola ha deciso di salutare dopo aver vinto tutto: i Citizens lo hanno celebrato come il tecnico più vincente della propria storia con 20 trofei totali, tra cui sei Premier League, una Champions League e il Triplete nel 2023. Nella sua ultima conferenza, Guardiola ha ribadito di lasciare il club con grande fiducia nel futuro ammettendo di voler rimanere legato all'ambiente City, seppur lontano dalle decisioni quotidiane. Il capitolo più intrigante per Pep riguarda poi la Nazionale Italiana, che ha però deciso di declinare la proposta dopo una trattativa che ha fatto sperare un Paese intero, definendosi 'non pronto' di ripartire immediatamente dopo l'esperienza inglese.
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