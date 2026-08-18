Il Palermo battezza il proprio inizio di stagione con una vittoria pesante e convincente davanti al proprio pubblico: al 'Barbera', il Lecce cade per 2-0 e lascia ai rosanero la possibilità di proseguire il cammino in Coppa Italia. Ora, sulla strada della squadra di Filippo Inzaghi, c'è un Mantova che ha anch'esso compiuto il colpaccio eliminando la Lazio.

Il Palermo inizia con il botto: il racconto del match

Il primo impegno ufficiale della stagione regala subito emozioni ai rosanero, spinti da un Barbera gremito con oltre. L'avvio è però complicato per il, costretto ail portieregià al primo minuto della gara dopo uno scontro di gioco: al suo posto entra. Dopo un primo tentativo con il rosanero, respinto dal leccese, il Palermo trova il vantaggio al 15' sugli sviluppi di una rimessa laterale, in cui la difesa del Lecce non riesce a liberare l'area ene approfitta per firmare l'1-0. I salentini però reagiscono e sfiorano il pareggio in più occasioni con, ma senza trovare la

Proprio nel momento in cui il Lecce sembra poter rientrare in partita, arriva la seconda zampata del Palermo: al 42' Johnsen accelera sulla fascia e serve all'indietro Pohjanpalo che, a rimorchio e al centro dell'area, non sbaglia e supera Falcone per il 2-0. I rosanero vanno cosi al riposo con il doppio vantaggio. Nel secondo tempo il Lecce aumenta la pressione e sfiora più volte il gol, ma la sostanza non cambia: il Palermo, pur abbassandosi, mantiene ordine e il 2-0 resiste fino al fischio finale.

PALERMO, ITALIA - 17 AGOSTO: Joel Pohjanpalo del Palermo festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita del primo turno di Coppa Italia tra Palermo FC e US Lecce allo Stadio Renzo Barbera il 17 agosto 2026 a Palermo, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Filippo Inzaghi: "Dobbiamo alzare ancora l'asticella"

Caricamento post Instagram...

Palermo, ora il Mantova ai sedicesimi

Nel post partita, il tecnico rosaneroha espresso grandeper la prestazione, sottolineando anche l'incredibile atmosfera del Barbera: "Un risultato del genere ci riempie d'orgoglio, ma ci fa anche capire dove dobbiamo migliorare. Abbiamo un debito verso questo pubblico che anche oggi è stato straordinario". Dall'altra parte, il tecnico del Lecce, ha riconosciuto la grandezza degli avversari e glicommessi dai suoi giocatori: "Il Palermo è partito forte, più brillante. Dal mio punto di vista è una squadra di passaggio in Serie B e ha alzato veramente il livello tecnico. Noi abbiamo commesso degli errori che mi auguro possano essere di aiuto per il futuro", ha concluso Di Francesco.Grazie al 2-0 sul Lecce, ilaccede ai sedicesimi didove affronterà il, protagonista di un'autentico colpaccio sulladi. Per Inzaghi arriva perciò un primo importantein vista della stagione: una vittoria contro una squadra di categoria superiore, un buon clean sheet ed una meritata qualificazione.