Al Barbera di Palermo i rosanero superano il Lecce con un netto 2-0 e conquistano il pass per i sedicesimi di Coppa Italia, dove sfideranno il Mantova
Il Mantova fa l'impresa ed elimina la Lazio dalla Coppa Italia: l'esultanza dei tifosi al fischio finale
Il Palermo battezza il proprio inizio di stagione con una vittoria pesante e convincente davanti al proprio pubblico: al 'Barbera', il Lecce cade per 2-0 e lascia ai rosanero la possibilità di proseguire il cammino in Coppa Italia. Ora, sulla strada della squadra di Filippo Inzaghi, c'è un Mantova che ha anch'esso compiuto il colpaccio eliminando la Lazio.
Il Palermo inizia con il botto: il racconto del matchIl primo impegno ufficiale della stagione regala subito emozioni ai rosanero, spinti da un Barbera gremito con oltre 33.000 spettatori. L'avvio è però complicato per il Palermo, costretto a sostituire il portiere Joronen già al primo minuto della gara dopo uno scontro di gioco: al suo posto entra Fortin. Dopo un primo tentativo con il rosanero Johnsen, respinto dal leccese Falcone, il Palermo trova il vantaggio al 15' sugli sviluppi di una rimessa laterale, in cui la difesa del Lecce non riesce a liberare l'area e Vavassori ne approfitta per firmare l'1-0. I salentini però reagiscono e sfiorano il pareggio in più occasioni con Geubbels, ma senza trovare la precisione.
Proprio nel momento in cui il Lecce sembra poter rientrare in partita, arriva la seconda zampata del Palermo: al 42' Johnsen accelera sulla fascia e serve all'indietro Pohjanpalo che, a rimorchio e al centro dell'area, non sbaglia e supera Falcone per il 2-0. I rosanero vanno cosi al riposo con il doppio vantaggio. Nel secondo tempo il Lecce aumenta la pressione e sfiora più volte il gol, ma la sostanza non cambia: il Palermo, pur abbassandosi, mantiene ordine e il 2-0 resiste fino al fischio finale.
Filippo Inzaghi: "Dobbiamo alzare ancora l'asticella"Nel post partita, il tecnico rosanero Filippo Inzaghi ha espresso grande soddisfazione per la prestazione, sottolineando anche l'incredibile atmosfera del Barbera: "Un risultato del genere ci riempie d'orgoglio, ma ci fa anche capire dove dobbiamo migliorare. Abbiamo un debito verso questo pubblico che anche oggi è stato straordinario". Dall'altra parte, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco, ha riconosciuto la grandezza degli avversari e gli errori commessi dai suoi giocatori: "Il Palermo è partito forte, più brillante. Dal mio punto di vista è una squadra di passaggio in Serie B e ha alzato veramente il livello tecnico. Noi abbiamo commesso degli errori che mi auguro possano essere di aiuto per il futuro", ha concluso Di Francesco.
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Palermo, ora il Mantova ai sedicesimiGrazie al 2-0 sul Lecce, il Palermo accede ai sedicesimi di Coppa Italia dove affronterà il Mantova, protagonista di un'autentico colpaccio sulla Lazio di Rino Gattuso. Per Inzaghi arriva perciò un primo importante segnale in vista della stagione: una vittoria contro una squadra di categoria superiore, un buon clean sheet ed una meritata qualificazione.
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