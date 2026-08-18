Harry Kane non si nasconde e guarda al Pallone d'Oro con la consapevolezza di chi ritiene di aver dato tutto sul campo. Dopo una stagione da trascinatore al Bayern Monaco, l'attaccante inglese attende ora quello che sarebbe il verdetto più prestigioso della sua carriera.

Kane: "Ho dato tutto quello che potevo"

Il tema deltorna cosi al centro delle dichiarazioni di. Il centravanti delintervistato da 'RMC Sport'ritiene di aver messo sul campo tutto ciò che era nelle sue possibilità per competere per l'ambitissimo, senza però voler rivendicare il riconoscimento come un diritto: "Sarebbe fantastico se lo vincessi, ma abbiamo ancora due o tre mesi fino all'annuncio della decisione finale. Io sono sereno, ho dato tutto ciò che potevo in termini di prestazioni", ha spiegato il bomber. Non si tratta quindi di una richiesta o di una pretesa, Kane sembra piuttostoa quanto prodotto durante una stagione nella quale ha mantenuto, come al suo solito, uneccezionale.

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Harry Kane dell'FC Bayern Monaco festeggia il primo gol della sua squadra durante la finale di Coppa DFB 2026 tra FC Bayern München e VfB Stuttgart all'Olympiastadion il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

73 gol in stagione e la concorrenza del Mondiale

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A sostenere le sue ambizioni sono soprattutto i numeri:ha chiuso la stagione 2025/26 contracon un bottino che lo ha portato tra i principali protagonisti della corsa al premio. In Bundesliga ha realizzato, confermandosi ancora una volta il riferimento offensivo dei bavaresi e sempre più al vertice della classifica dei centravanti piùdel pianeta. La suaè stata considerata particolarmente forte anche nelle graduatorie precedenti alla conclusione del: la testata statunitense 'Sports Illustrated', per esempio, aveva indicato l'attaccante come uno dei principalialla vigilia del torneo.Il percorso dell'al, terminato con un terzo posto, non ha però consegnato ail trofeo più pesante da aggiungere alla sua candidatura, seppur abbia inserito invece altrialla sua lunga collezione stagionale. La vittoria dellaha inoltre modificato gli equilibri della cosa, rilanciando soprattutto. Kane però, può guardare al verdetto con una certezza: secondo le sue stesse parole, ha fatto tutto quello che poteva fare sul campo, in attesa delfinale.