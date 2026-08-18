L'inglese rivendica la propria stagione straordinaria con il Bayern Monaco: numeri straordinari, trofei e una candidatura che lo vede tra i favoriti

Alex Bianchi
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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

Bayern, i tifosi invadono Berlino per la finale di Coppa di Germania

Harry Kane non si nasconde e guarda al Pallone d'Oro con la consapevolezza di chi ritiene di aver dato tutto sul campo. Dopo una stagione da trascinatore al Bayern Monaco, l'attaccante inglese attende ora quello che sarebbe il verdetto più prestigioso della sua carriera.

Kane: "Ho dato tutto quello che potevo"

Il tema del Pallone d'Oro torna cosi al centro delle dichiarazioni di Harry Kane. Il centravanti del Bayern, intervistato da 'RMC Sport', ritiene di aver messo sul campo tutto ciò che era nelle sue possibilità per competere per l'ambitissimo premio, senza però voler rivendicare il riconoscimento come un diritto: "Sarebbe fantastico se lo vincessi, ma abbiamo ancora due o tre mesi fino all'annuncio della decisione finale. Io sono sereno, ho dato tutto ciò che potevo in termini di prestazioni", ha spiegato il bomber. Non si tratta quindi di una richiesta o di una pretesa, Kane sembra piuttosto affidarsi a quanto prodotto durante una stagione nella quale ha mantenuto, come al suo solito, un livello realizzativo eccezionale.
FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Harry Kane dell'FC Bayern Monaco festeggia il primo gol della sua squadra durante la finale di Coppa DFB 2026 tra FC Bayern München e VfB Stuttgart all'Olympiastadion il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

73 gol in stagione e la concorrenza del Mondiale

A sostenere le sue ambizioni sono soprattutto i numeri: Kane ha chiuso la stagione 2025/26 con 73 gol tra Bayern Monaco e Inghilterra, con un bottino che lo ha portato tra i principali protagonisti della corsa al premio. In Bundesliga ha realizzato 36 reti in 31 partite, confermandosi ancora una volta il riferimento offensivo dei bavaresi e sempre più al vertice della classifica dei centravanti più imponenti del pianeta. La sua candidatura è stata considerata particolarmente forte anche nelle graduatorie precedenti alla conclusione del Mondiale: la testata statunitense 'Sports Illustrated', per esempio, aveva indicato l'attaccante come uno dei principali favoriti alla vigilia del torneo.
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Il percorso dell'Inghilterra al Mondiale, terminato con un terzo posto, non ha però consegnato a Kane il trofeo più pesante da aggiungere alla sua candidatura, seppur abbia inserito invece altri 6 gol alla sua lunga collezione stagionale. La vittoria della Spagna ha inoltre modificato gli equilibri della cosa, rilanciando soprattutto Lamine Yamal. Kane però, può guardare al verdetto con una certezza: secondo le sue stesse parole, ha fatto tutto quello che poteva fare sul campo, in attesa del verdetto finale.

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