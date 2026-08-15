Anche in Germania è ormai tutto pronto per una nuova stagione. La Bundesliga riparte dopo un campionato dominato dal Bayern Monaco, capace di conquistare il titolo con quattro giornate d'anticipo e di chiudere la stagione con 89 punti. Il Mondiale ha fatto da spartiacque a un'estate ricca di mercato e novità, mentre le squadre si preparano a una nuova corsa alla Meisterschale.

Quote Bundesliga 2026/27, Bayern Monaco strafavorito

Nonostante la concorrenza, le quote antepost lasciano poco spazio ai dubbi: il Bayern Monaco è ancora una volta il grande favorito. La squadra di Vincent Kompany viene proposta a una quota compresa indicativamente tra 1.10 e 1.15, un valore che evidenzia l'enorme distanza percepita rispetto alle rivali. Ed effettivamente, ad oggi è difficile ipotizzare una squadra vincente differente dai bavaresi.

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Michael Olise del Bayern Monaco contrastato da Ramon Hendriks dello Stoccarda durante la finale della Coppa di Germania (DFB-Pokal) 2026 tra FC Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Olympiastadion, il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Reinaldo Coddou H./Getty Images)

La principale alternativa è il Borussia Dortmund, reduce dal secondo posto dello scorso e indicato intorno a quota 10.00-11.00. Un distacco che ben evidenzia il gap esistente tra le due squadre. Poco più indietro c'è il Lipsia, che si aggira intorno a quota 15.00, mentre il Bayer Leverkusen viene proposto tra 17.00 e 23.00. Ancora più distante lo Stoccarda, protagonista di un ottimo percorso lo scorso anno e valutato intorno a quota 35.00.

Il dominio del Bayern appare dunque evidente anche nelle quote. Dopo una stagione chiusa con 122 gol segnati e appena una sconfitta in campionato, i bavaresi partono ancora una volta davanti a tutti.