Manca ormai pochissimo al ritorno in campo della Premier League. Dopo una stagione che ha visto l'Arsenal tornare sul trono d'Inghilterra interrompendo un digiuno lungo 22 anni, il calcio britannico si prepara a vivere un nuovo capitolo. Un'estate particolare, segnata dal Mondiale appena concluso, da importanti cambiamenti sulle panchine e da un calciomercato ancora aperto, ha modificato gli equilibri del campionato. La nuova stagione scatterà il 21 agosto, quando i Gunners affronteranno il Coventry City all'Emirates Stadium.

Le quote della possibile vincitrice della Premier League

Proprio l'Arsenal parte davanti a tutte secondo le quote antepost. La squadra di Mikel Arteta è considerata la principale candidata alla conferma del titolo, con una quota che si aggira intorno a 2.50. Un riconoscimento importante per i campioni in carica, ma il margine sulle inseguitrici non è così ampio da rendere scontata la corsa al titolo.

HONG KONG, CINA - 1° AGOSTO: L'allenatore del Manchester City Enzo Maresca gesticola durante l'amichevole precampionato tra Manchester City e Inter al Kai Tak Stadium, il 1° agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La prima alternativa è il Manchester City, proposto intorno a 3.75-3.80. I Citizens, però, affrontano una stagione di profondo cambiamento dopo la fine dell'era di Pep Guardiola e l'inizio (forse) di quella guidata da Enzo Maresca. Alle loro spalle c'è il Liverpool, anch'esso in piena rivoluzione, valutato intorno a 6.00-7.00. Non troppo distante il Manchester United , reduce da un ottimo finale di stagione da quando sulla panchina è arrivato Michael Carrick: i Red Devils si trovano poco più indietro, con una quota che varia tra 6.50 e 7.50.

Più staccato il Chelsea, che ha bisogno di ritrovare stabilità dopo un paio di anni piuttosto altalenanti: la quota per un successo dei Blues oscilla intorno a 9.00-10.00. Si sale decisamente per la quota del Tottenham di Roberto De Zerbi, proposto circa a 20.00, e dall'Aston Villa, proposta intorno a 40.00.

Il mercato può ancora cambiare gli equilibri, ma per ora il verdetto delle quote è chiaro: l'Arsenal parte davanti a tutte nella corsa al titolo di Premier League.