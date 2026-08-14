La nuova stagione di Liga è ormai alle porte. Il campionato spagnolo riparte dopo una stagione che ha visto il Barcellona confermarsi campione, mentre l'estate ha portato con sé il Mondiale, un mercato ancora aperto e diversi cambiamenti destinati a modificare gli equilibri. Con il ritorno in campo sempre più vicino, iniziano così a delinearsi anche le prime gerarchie in vista della corsa al titolo.

Liga 2026/27, le quote sulla prossima vincente

Secondo le quote antepost, è ancora il Barcellona la squadra da battere. I blaugrana, reduci dalla conferma del titolo, vengono proposti intorno a quota 1.70-1.80, con un vantaggio significativo rispetto alla principale rivale. La squadra di Hansi Flick punta dunque a conquistare il terzo campionato consecutivo, forte di una rosa costruita attorno a giovani talenti come Lamine Yamal.

BARCELLONA, SPAGNA - 11 APRILE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona festeggia dopo il secondo gol della sua squadra segnato da Ferran Torres dell'FC Barcelona durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e RCD Espanyol de Barcelona allo Spotify Camp Nou l'11 aprile 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Alle spalle del Barcellona c'è il Real Madrid, indicato intorno a quota 2.10-2.20. I Blancos hanno cambiato guida tecnica affidandosi a José Mourinho e stanno costruendo una rosa ambiziosa: la conferma di Vinicius fino al 2032 e i nuovi innesti alimentano le aspettative per una stagione di riscatto.

Secondo i bookmakers sarà sostanzialmente una lotta a due, dato che l'Atletico Madrid è ben più distante ed è proposto intorno a quota 15.00. Per chi ha voglia di cercare una vincente decisamente più esotica, le squadre più quotate sono il Real Betis, che si aggira intorno a quota 50.00, oppure la coppia Villarreal e Athletic Bilbao, entrambe nell'area di quota 65.00-70.00.

Il mercato può ancora modificare le gerarchie, ma per ora le quote tracciano una sfida soprattutto a due: Barcellona davanti, Real Madrid pronto a inseguire.