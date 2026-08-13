L'Atalanta arrivata settima lo scorso anno e con il ciclo Gasperini ormai arrivato a conclusione da due anni, con nel mezzo l'avventura non eccezionale di Raffaele Palladino, riparte dall'esperienza di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano lo scorso anno ha vissuto una travagliata esperienza alla Lazio e questa stagione desidera rialzare il capo e dimostrare ancora una volta il suo valore da allenatore. Importante anche l'arrivo a Bergamo del direttore sportivo ex Napoli e Juventus: Cristiano Giuntoli.

CAGLIARI, ITALIA - 27 APRILE: Gianluca Gaetano di Cagliari assiste alla partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Atalanta BC allo Stadio Sant'Elia il 27 aprile 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Insieme stanno lavorando per allestire una squadra quanto più competitiva per la prossima serie A. Tante le cessioni, la più importante quella al Chelsea di Marco palestra incassando ben 57 milioni per il terzino. A seguito di una serie di uscite vi sono anche delle entrate, tra le più importanti si sottolinea quella di Gianluca Gaetano che, dopo un paio di buone stagioni approda finalmente in una squadra di alta classifica.

La presentazione di Gaetano: le parole del calciatore

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Presentato in conferenza stampa dal DS:parla della società e dei suoi futuri compagni di squadra: "Ho trovato unae sento il peso delle mie: per me è un onore e uno stimolo imparare dagiocatori straordinari. Siamo calciatori che si completano".

Continua elogiando i suoi nuovi compagni di reparto Ederson e Samardzic affermando: "Ederson può correre quattro partite di seguito, Samardzic ha una qualità incredibile". Continua poi parlando del mister: Maurizio Sarri: "Sarri vuole una squadra corta, alta ed equilibrata. L'ho conosciuto a Napoli quando facevo la spola con la Primavera, è un allenatore bravo a far capire il suo metodo. A Cagliari giocavo molto più sull'uomo".

Infine sui tifosi: "Ho sentito un affetto incredibile e visto un ambiente straordinario. I tifosi sono molto caldi". Queste le parole in conferenza stampa del calciatore che è pronto a fare il salto di qualità.