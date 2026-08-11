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La Roma sta cercando un giocatore per la sua fascia destra ed è piombata su Luis Henrique dell'Inter, che Gasperini ha individuato come profilo adatto per quel ruolo. La trattativa fra i due club è in corso. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

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La Roma vuole un esterno: pensa a Luis Henrique dell'Inter

Gasperini vuole un giocatore adatto al suo stile di gioco sulla fascia destra. Ai giallorossi serve un, ma anche di regolarità e che sappia portarealla formazione in campo. Il giocatore individuato da Gasperini e dalla Roma, con le caratteristiche adatte, è il brasiliano Luis, in forza all'Inter. E il classe 2001, nella scorsa stagione, ha dimostrato di saper fare il lavoro che l'ex allenatore dell'gli chiederebbe. Nel periodo in cuiera infortunato, infatti, è stato lui il titolare. Non ha impressionato certo per dribbling o per tiri della distanza, ma ha rispettato le consegne. Henrique, quindi,, ha visione di gioco ma è anche capace di rientrare,, aiutare i centrali, proteggere palla e strapparla agli avversari.

Negli schemi del Gasp l'esterno potrebbe alternarsi con il connazionale Wesley in una catena di esterni molto interessante. E Gasperini potrebbe lavorare molto su questo giocatore, migliorandone anche la fase offensiva. Del resto, Henrique, in attacco aveva fatto vedere buone cose quando giocava nel Marsiglia agli ordini di De Zerbi: può solo crescere.

MILAN, ITALY - MARZO 08: Luis Henrique dell'FC Internazionale in azione durante la partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Meazza l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

E la società giallorossa è fortemente interessata al brasiliano. Al punto che le operazioni riguardanti Udogie del Tottenham, che sembrava essere un obiettivo prioritario, sembrano essere passate in secondo piano. La trattativa è già stata impostata. Il direttore sportivo Tony D'Amico ha lavorato in segreto e direttamente con la controparte dei nerazzurri, Pietro Ausilio. La società capitolina è pronta a presentare una offerta importante: tra 25 e 30 milioni. Una cifra che Marotta e il resto della dirigenza dell'Inter vogliono valutare con attenzione. Nel frattempo, un nuovo incontro tra le parti è previsto per oggi.