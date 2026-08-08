Nel corso della giornata odierna ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte il Brighton e la Roma allenata da Gian Piero Gasperini. Le due squadre, infatti, si sono sfidate in occasione di un'amichevole che anticipa l'inizio dei campionati. Presso l'American Express Stadium situato a Falmer, il club che milita in Premier League ha vinto 3-0. Al termine dell'incontro, il tecnico dei giallorossi ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Brighton-Roma, Gasperini: "Abbiamo giocato una partita pessima"

In questo pomeriggio di agosto, la squadra della capitale ha perso 3-0 contro il Brighton. Gli autori dei gol realizzati dai Seagulls sono stati, il quale ha realizzato una doppietta. Dopo la gara contro il club inglese, Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco ledell'ex tecnico dell': "Quella di oggied anche la prestazione è stata brutta. C'è da dire che, nel corso della settimana, abbiamo lavorato bene anche grazie all'ambiente fresco. Tuttavia, abbiamo avuto delle difficoltà alle quali rimedieremo nelle prossime settimane. Ho la percezione che la squadra abbia staccato la spina".

Newport, Galles - 4 agosto 2026: L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini durante l'amichevole tra Newport County e Roma alla Rodney Parade. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

In seguito ha parlato dei giocatori come Evan Ndicka e Donyell Malen, i quali hanno giocato il Mondiale con le rispettive Nazionali, e di Wesley, che poco prima delll'inizio del torneo ha dovuto rinunciare alla partecipazione a causa di un infortunio. Le parole del Gasp: "Con loro bisogna avere un po' di pazienza. Quando i calciatori tornano da competizioni come il Mondiale hanno bisogno di più tempo rispetto agli altri per recuperare al 100%". Infine, ha speso qualche parola su Lorenzo Pellegrini: "Tornerà a giocare almeno tra un mese. Adesso non è ancora pronto e poi se ne parlerà più avanti".