Il Tottenham continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante capace di aumentare qualità, imprevedibilità e profondità offensiva. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza londinese c'è anche quello di Omar Marmoush, attaccante del Manchester City, che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza agli Spurs. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il club del Nord di Londra avrebbe inserito l'egiziano nella lista dei possibili rinforzi per completare il reparto offensivo.

Marmoush è il colpo annunciato da De Zerbi?

SYDNEY, AUSTRALIA - 29 LUGLIO: L'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, reagisce durante la partita della Sydney Super Cup tra Sydney FC e Tottenham Hotspur all'Allianz Stadium, il 29 luglio 2026 a Sydney, Australia. (Foto di Brendon Thorne/Getty Images)

Marmoush rappresenta un profilo particolarmente interessante per il Tottenham. La sua duttilità gli permette di giocare da centravanti, seconda punta o esterno offensivo, caratteristiche che si sposano perfettamente con un calcio dinamico e basato sulla continua rotazione degli interpreti. Velocità, capacità di attaccare la profondità e qualità nell'uno contro uno sono qualità che hanno convinto gli osservatori degli Spurs. Al Manchester City, però, l'ex Eintracht Francoforte fatica a trovare continuità. La forte concorrenza nel reparto offensivo potrebbe spingerlo a valutare una nuova destinazione, soprattutto in una stagione che porterà al Mondiale del 2026 e nella quale il minutaggio avrà un peso fondamentale. Anche Newcastle e alcuni club tedeschi seguono con attenzione la sua situazione, rendendo la corsa tutt'altro che semplice per il Tottenham.

Il Jolly degli Spurs

Omar Marmoush, attaccante, arrivato al City a gennaio per 80 milioni di euro. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Dal punto di vista tattico, Marmoush offrirebbe una soluzione diversa rispetto agli altri attaccanti della rosa. Può partire largo per poi accentrarsi, ma è anche in grado di occupare il ruolo di numero nove, garantendo mobilità e continui scambi di posizione con gli altri elementi offensivi. Una caratteristica che potrebbe aumentare le varianti offensive degli Spurs durante la stagione. Per il momento non risultano offerte ufficiali, ma il gradimento del Tottenham nei confronti dell'attaccante egiziano è concreto. Molto dipenderà dalle richieste economiche del Manchester City e dalla volontà del giocatore, che dovrà decidere se restare a giocarsi il posto oppure iniziare una nuova avventura dove avrebbe maggiori possibilità di essere protagonista.