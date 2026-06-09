La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Il club orobico ha infatti comunicato l'addio con l'ormai ex allenatore attraverso un comunicato. Arrivato sulla panchina bergamasca lo scorso ottobre al posto di Juric, il giovane allenatore ha avuto un ottimo inizio ma il crollo di prestazione nel rush finale ha pesato sulla decisione della società. Al suo posto arriva Maurizio Sarri.

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Atalanta, ufficiale l'esonero di Raffaele Palladino. Niente risoluzione: il comunicato

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A partire da oggi Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'. Ad annunciare l'esonero dell'ormai ex allenatore orobico è stata la stessa società neroazzurra con un comunicato ufficiale. L'ex centrocampista paga dunque un finale di stagione opaco in cui ha mancato la finale die soprattutto la qualificazione alla. Eppure l'inizio era stato molto promettente.

Come ricordiamo, Palladino era arrivato a Bergamo lo scorso ottobre a seguito dell'esonero di Ivan Juric con l'Atalanta in 14^posizione e con solo tre punti sopra la zona retrocessione. Il suo inizio è stato devastante: a suon di vittorie e grande gioco gli orobici hanno risalito la classifica fino a rientrare in zona Europa e addirittura a contendersi un posto in Champions League.

MILANO, ITALIA - 14 MARZO: Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, reagisce durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Atalanta BC allo stadio Giuseppe Meazza il 14 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Poi proprio negli ultimi tre mesi la magia si è spenta. Troppi punti persi, alcuni dei quali contro squadre di metà classifica, prestazioni opache e mancata qualificazione alla finale di Coppa Italia dopo il KO contro la Lazio. Alla fine l'Atalanta si è dovuta accontentare del 7°posto e di conseguenza della qualificazione in Conference League. Proprio per questo la società ha alla fine optato per l'esonero. Al suo posto ci sarà Maurizio Sarri, anche se manca ancora l'ufficialità.

Il comunicato

"Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

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