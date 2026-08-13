Dopo una grande stagione in campo Europeo e Mondiale da parte di più calciatori, la domanda che sorge spontanea da qualche settimana è: chi vincerà il pallone d'Oro? Tanti i candidati quest'anno.

Kvara e Rodri nell'immaginario collettivo sono tra i favoriti: il primo per aver vinto tutto con il PSG rendendosi anche partecipe delle vittorie ottenute. Il secondo avendo vinto il mondiale da protagonista. Non dimenticandoci di Fabian Ruiz, l ex Napoli è sia campione del mondo che d'Europa avendo alzato sia il mondiale che la Champions.

Ma c'è un nome che ad ora è tra più avanti: Harry Kane. Il calciatore inglese seppur non vincente al mondiale, viene considerato dai bookmakers come sicuro vincitore del trofeo. Ora sorge spontaneo chiedersi come mai proprio l'attaccante del Bayern che in Champions è stato eliminato in semifinale e al mondiale ha chiuso in terza posizione.

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salisburgo il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

I bookmakers sono certi: Harry Kane vincerà il pallone d'Oro

𝗔 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿: 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗞𝗮𝗻𝗲 🏆



These numbers deserve a Ballon d'Or! 💪 pic.twitter.com/J0k3iHjE1n — FC Bayern (@FCBayernEN) August 12, 2026

La quota per la vittoria dell'inglese è davvero bassa: intorno agli 1,85/90 e. Difatti stando alle regole dell'ente organizzatrice dell'evento: Harry Kane spadroneggia sui rivali.

I punti da prendere in considerazione per l'assegnazione del Pallone d'Oro sono: prestazioni individuali, risultati collettivi e titoli, classe e fairplay. Sul primo campo Kane è leader indiscusso avendo realizzato 61 gol in 51 partite con il Bayern in tutte le competizioni. Ha titoli importanti anche sui titoli collettivi e nutre un ottima stima da tutti i suoi colleghi come l'uomo di sport che è.

JUST IN: Harry Kane's Kalshi odds to win the Ballon d'Or have reached an all-time high of 60%.



Has he run away with the award? pic.twitter.com/57AryDJU0D — Kalshi Sports (@KalshiSports) August 12, 2026

Fattore importante per questa edizione del trofeo la frammentazione dei voti sui vari calciatori. Chi ha vinto il mondiale: la Spagna lo ha meritato tramite più calciatori: Rodri, Yamal, Fabian o Ferran Torres. Ma anche chi ha vinto la Champions, il PSG vive lo stesso particolare a parte Kvara eFabian anche Douè e Dembelè hanno contribuito alle vittorie.

Si può quindi pensare che in assenza di un "cannibale" che vinca contemporaneamente mondiale o Champions segnando 40 o 50 gol, l'ago della giuria tenda a votare il miglior calciatore individuale della stagione.