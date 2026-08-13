Dopo una stagione sontuosa per quanto riguarda i numeri individuali, Harry Kane viene dato tra i favoriti per il pallone d'Oro
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Dopo una grande stagione in campo Europeo e Mondiale da parte di più calciatori, la domanda che sorge spontanea da qualche settimana è: chi vincerà il pallone d'Oro? Tanti i candidati quest'anno.
Kvara e Rodri nell'immaginario collettivo sono tra i favoriti: il primo per aver vinto tutto con il PSG rendendosi anche partecipe delle vittorie ottenute. Il secondo avendo vinto il mondiale da protagonista. Non dimenticandoci di Fabian Ruiz, l ex Napoli è sia campione del mondo che d'Europa avendo alzato sia il mondiale che la Champions.
Ma c'è un nome che ad ora è tra più avanti: Harry Kane. Il calciatore inglese seppur non vincente al mondiale, viene considerato dai bookmakers come sicuro vincitore del trofeo. Ora sorge spontaneo chiedersi come mai proprio l'attaccante del Bayern che in Champions è stato eliminato in semifinale e al mondiale ha chiuso in terza posizione.
I bookmakers sono certi: Harry Kane vincerà il pallone d'OroLa quota per la vittoria dell'inglese è davvero bassa: intorno agli 1,85/90 e questo è dovuto soprattutto ai numeri individuali del calciatore. Difatti stando alle regole dell'ente organizzatrice dell'evento: France Football, Harry Kane spadroneggia sui rivali.
𝗔 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿: 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗞𝗮𝗻𝗲 🏆— FC Bayern (@FCBayernEN) August 12, 2026
These numbers deserve a Ballon d'Or! 💪 pic.twitter.com/J0k3iHjE1n
I punti da prendere in considerazione per l'assegnazione del Pallone d'Oro sono: prestazioni individuali, risultati collettivi e titoli, classe e fairplay. Sul primo campo Kane è leader indiscusso avendo realizzato 61 gol in 51 partite con il Bayern in tutte le competizioni. Ha titoli importanti anche sui titoli collettivi e nutre un ottima stima da tutti i suoi colleghi come l'uomo di sport che è.
JUST IN: Harry Kane's Kalshi odds to win the Ballon d'Or have reached an all-time high of 60%.— Kalshi Sports (@KalshiSports) August 12, 2026
Has he run away with the award? pic.twitter.com/57AryDJU0D
Fattore importante per questa edizione del trofeo la frammentazione dei voti sui vari calciatori. Chi ha vinto il mondiale: la Spagna lo ha meritato tramite più calciatori: Rodri, Yamal, Fabian o Ferran Torres. Ma anche chi ha vinto la Champions, il PSG vive lo stesso particolare a parte Kvara eFabian anche Douè e Dembelè hanno contribuito alle vittorie.
Si può quindi pensare che in assenza di un "cannibale" che vinca contemporaneamente mondiale o Champions segnando 40 o 50 gol, l'ago della giuria tenda a votare il miglior calciatore individuale della stagione.
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