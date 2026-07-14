Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Il paradosso, probabilmente, più roboante della storia dei Mondiali è che Leo Messi, dal suo debutto nel 2006, non ha mai affrontato l'Inghilterra. Per l'Argentina e gli argentini, in un ordine di odio, chiaramente sportivo, gli inglesi sono secondi soltanto ai vicini di casa brasiliani. Il motivo è extracalcistico: l'invasione delle Isole Falkland o Malvinas da parte dell'Argentina, per motivi nazionalistici, nel 1982, con la conseguente vittoria dell'Inghilterra, rimarrà sempre una ferita aperta per il popolo sudamericano. Ad alimentare l'odio tra le due Nazionali ci pensò Diego Maradona, nel famigerato quarto di finale dei Mondiali 1986, in cui l'allora calciatore del Napoli, a distanza di 4 minuti, mise a segno "La mano de Dios" e il gol del secolo. A 40 anni di distanza, Messi vuole ripetere le gesta del suo predecessore, ma contro avrà un Inghilterra mai così coesa e trascinata dal suo capitano, Harry Kane.

Kane elogia Messi

Rispettivamente primo e terzo nella classifica marcatori del Mondiale, con l'argentino a quota 8 e l'inglese fermo a 6, i due uomini più attesi della battaglia disono, ovviamente, Harry Kane . L'attaccante delha parlato a ITV Sport alla vigilia del match, concentrandosi specialmente sul fuoriclasse albiceleste: "

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi dell'Argentina solleva il Trofeo del Vincitore della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo Stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Kane si è poi soffermato sulla scelta di Messi di correre poco e bene durante le partite: "Le persone giocano a calcio in molti modi diversi, e la gente ama generalizzare dicendo che deve essere in un modo o nell'altro. La gente dice: 'Devi correre così tanto.' Ci sono molte persone che possono farlo come lui? Assolutamente no, perché non puoi farla franca. Ovviamente è molto efficace quando ha la palla per la sua squadra. Quando la squadra crede in lui e tutto ruota intorno a lui, la fiducia cresce tra loro. Quindi, sai, questa è un'altra prova che dovremo superare e affrontare."

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Focus su sé stessi

L'attaccante dei Tre Leoni, però, non ha ridotto la sfida soltanto a. Ha anche parlato del suo stato di forma e di quello della Nazionale inglese: "".

RIGA, LATVIA - OCTOBER 14: Harry Kane dell'Inghilterra festeggia aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Lettonia e Inghilterra allo Stadio Daugava il 14 ottobre 2025 a Riga, in Lettonia. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Molto della qualificazione per gli inglesi passerà dalla connessione, visibilmente straripante, tra Kane e Bellingham. Anche il trequartista del Real Madrid ha messo a segno 6 reti in questo Mondiale, rendendo l'Inghilterra l'unica Nazionale capace di avere, tra le proprie fila, due calciatori a 6 o più gol. La speranza, per tutto il popolo che ha inventato il "Football", è di raggiungere la seconda finale in una Coppa del Mondo, che manca dal lontano 1966, anno dell'unica gioia per l'Inghilterra. Per farlo, servirà sbarazzarsi dei campioni del mondo in carica, decisi a non abdicare prima del tempo.