Con la stagione calcistica 2025/2026 terminata con la vittoria della Spagna al Mondiale dopo aver battuto l'Argentina in finale, adesso è tempo di fare il punto sul Pallone d'Oro. Da alcuni anni a questa parte, infatti, il riconoscimento viene assegnato basandosi non più sull'anno solare, bensì sull'intera annata. Come spesso è capitato, sicuramente ci saranno delle critiche nel momento in cui verrà annunciato il vincitore. Adesso, però, vediamo chi potrebbero essere dei favoriti e chi, invece, degli outsider.

I favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

"Per vedere Rodri al massimo livello, bisognerà aspettare il Mondiale". Queste parole le ha pronunciatead inizio ottobre dello scorso anno, quando Rodri stava gradualmente tornando dalladelriportata a settembre. Si può dire che Guardiola c'ha visto lungo. Infatti il centrocampista ha disputato un ottimo Mondiale con la Spagna portando a casa non solo la coppa, ma anche il premio comedella competizione. Anche se non ha vinto lao la, il classe 1996 è tra i favoriti per il Pallone d'Oro. Tra l'altro, per lui potrebbe essere il secondo dopo quello di due anni fa.

Madrid, Spagna - 20 luglio 2026: Rodri della Spagna festeggia sul palco durante la parata per la vittoria del Mondiale 2026. La finale del Mondiale si è disputata al New York New Jersey Stadium tra Spagna ed Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Ha fatto sognare un popolo intero e gli appassionati di calcio, ha battuto il record di gol di Miroslav Klose nei Mondiali. Ha fornito prestazioni super condite da 8 gol e 4 assist. Anche se non ha lasciato il segno nella finale persa contro la Roja e non è più primo nella classifica marcatori della competizione, Lionel Messi può seriamente puntare alla vittoria del suo nono Pallone d'Oro. Tra l'altro, secondo alcune indiscrezioni, l'argentino è il grande favorito per ottenere il riconoscimento.

Salisburgo, Austria - 11 agosto 2026: Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain durante l'allenamento il giorno prima della finale di Supercoppa UEFA allo Stadion Salzburg. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

La lista dei favoriti si chiude con un francese. E no, no è Kylian Mbappé che, nonostante sia stato capocannoniere di Liga, Champions e Mondiale, ha chiuso la stagione senza trofei. Stiamo parlando del detentore del Pallone d'Oro, ovvero Ousmane Dembélé. Il numero 10 del Paris Saint-Germain ha disputato un'altra grande stagione chiusa con la vittoria della Ligue 1 e della Champions con tanto di 20 gol, 11 assist e premio di MVP del campionato francese.

Gli outsider

Così come ci sono i favoriti, sono presenti anche gli outsider, ovvero quei giocatori che potrebbero puntare al riconoscimento individuale ma non hanno i pronostici dalla loro parte. Uno di questi risponde al nome di. L'attaccante delha disputato un'altra stagione a suon di gol, bentra campionato e coppe, mentre con lane ha segnati sette al Mondiale concluso con la medaglia di bronzo. Tuttavia, la mancanza di trofei internazionali può essere uno svantaggio per l'ex capitano del

Madrid, Spagna - 20 luglio 2026: Lamine Yamal della Spagna festeggia sul palco durante la parata per la vittoria del Mondiale 2026. La finale del Mondiale si è disputata al New York New Jersey Stadium tra Spagna ed Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Passiamo da un 33enne ad un 19enne. A quest'età Lamine Yamal è già tra i migliori al mondo e sicuramente vincerà tanti altri trofei. Dal suo esordio col Barcellona nel 2023 ad oggi, il classe 2007 ha già vinto tre volte la Liga, l'Europeo di due anni fa ed il Mondiale di quest'anno. Durante la massima competizione intercontinentale non era al massimo della condizione fisica per un infortunio rimediato nelle ultime settimane dell'annata col Barça, ma ciò non gli ha impedito di aiutare la Roja. Nella stagione 25/26, Yamal ha realizzato 24 gol e 17 assist e ha messo in bacheca Liga e Supercoppa nazionale oltre al già menzionato Mondiale.

Madrid, Spagna - 20 luglio 2026: Ferran Torres della Spagna festeggia sul palco durante la parata per la vittoria del Mondiale 2026. La finale del Mondiale si è disputata al New York New Jersey Stadium tra Spagna ed Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Chiudiamo la lista degli outsider con un nome completamente a sorpresa. Probabilmente non vincerà il Pallone d'Oro di quest'anno, ma va fatta una menzione a colui che ha deciso la finale del Mondiale con la sua rete nei primi minuti del secondo tempo supplementare: Ferran Torres. Durante la sua stagione col Barça, il classe 2000 ha realizzato 21 gol di cui 16 in campionato. In diverse occasioni ha giocato titolare al posto di un certo Robert Lewandowski. Il 19 luglio, colui che sta per diventare un giocatore del Psg ha segnato la rete più importante della sua carriera. Quindi, merita di essere accostato al riconoscimento individuale tanto ambito dai calciatori.