La questione Rodri è diventata negli ultimi giorni uno dei temi più caldi di questa sessione di calciomercato. A meno di un mese dal "gong finale", lo spagnolo potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un mercato dove i colpi di scena non sono mancati. E chissà se proprio il Pallone d'Oro 2024 potrebbe regalarne un altro. Quello più grande. L'attuale centrocampista del Manchester City ha scartato il Real Madrid per vestire la maglia del Barcellona. Il primo step è stato compiuto, adesso manca quello più difficile: l'accordo tra le due parti. Sulla situazione è intervenuto anche il tecnico dei Citizens, Enzo Maresca.

Manchester City, il caso Rodri: vuole il Barcellona ma manca l'accordo tra i club

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Tra una settimana ci sarà la finale controper la conquista dellae la domanda che sorge spontanea è: ci sarà anche Rodri ? Il neo campione del Mondo è diventato il nome più caldo della sessione di mercato negli ultimi giorni e la situazione sembra essere arrivata ad un punto di svolta: lui vuole solo ilma non c'è ancora l'accordo tra i catalani ed il. I Citizens, nel frattempo, hanno disputato ieri sera a Seul la loro ultima amichevole internazionale contro l', partita vinta dalla squadra di Enzoper 3-1.Proprio il neo allenatore del club inglese ha parlato al termine della partita, soffermandosi anche sul futuro del centrocampista spagnolo. Il tecnico non si è sbilanciato, limitandosi a dichiarare: “Al momento, lo aspettiamo a Manchester mercoledì”. Il City, dal canto suo, non intende cedere e la trattativa potrebbe entrare nella fase decisiva nei prossimi giorni.è un giocatore chiave per Maresca, anche se quest'ultimo sa di dover trovare un sostituto, visto che il club inglese sta già negoziando la sua cessione con il Barcellona.

HONG KONG, CINA - 1° AGOSTO: L'allenatore del Manchester City Enzo Maresca gesticola durante l'amichevole precampionato tra Manchester City e Inter al Kai Tak Stadium, il 1° agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La vittoria contro l'Atletico, arrivato in rimonta grazie alla doppietta di Marmoush e al gol nel finale di Aït-Nouri, ha lasciato il City con sensazioni positive dopo la tournée asiatica. Ma, al di là del risultato, tutti gli occhi restano puntati su Rodri. Il Barça ha ora cinque giorni di tempo per cercare di far cambiare idea a Maresca e impedire il ritorno di Rodri a Manchester.