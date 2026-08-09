Il Pallone d'Oro sembra ormai prossimo a vestire la maglia del Barcellona ma finché non si troverà un accordo si metterà a disposizione del tecnico azzurro
La maglia di Rodri al derby Juve-Inter: il feticcio dei tifosi bianconeri...
La questione Rodri è diventata negli ultimi giorni uno dei temi più caldi di questa sessione di calciomercato. A meno di un mese dal "gong finale", lo spagnolo potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un mercato dove i colpi di scena non sono mancati. E chissà se proprio il Pallone d'Oro 2024 potrebbe regalarne un altro. Quello più grande. L'attuale centrocampista del Manchester City ha scartato il Real Madrid per vestire la maglia del Barcellona. Il primo step è stato compiuto, adesso manca quello più difficile: l'accordo tra le due parti. Sulla situazione è intervenuto anche il tecnico dei Citizens, Enzo Maresca.
Manchester City, il caso Rodri: vuole il Barcellona ma manca l'accordo tra i clubTra una settimana ci sarà la finale contro l'Arsenal per la conquista della Community Shield e la domanda che sorge spontanea è: ci sarà anche Rodri? Il neo campione del Mondo è diventato il nome più caldo della sessione di mercato negli ultimi giorni e la situazione sembra essere arrivata ad un punto di svolta: lui vuole solo il Barcellona ma non c'è ancora l'accordo tra i catalani ed il Manchester City. I Citizens, nel frattempo, hanno disputato ieri sera a Seul la loro ultima amichevole internazionale contro l'Atletico Madrid, partita vinta dalla squadra di Enzo Maresca per 3-1.
Caricamento post Instagram...
La vittoria contro l'Atletico, arrivato in rimonta grazie alla doppietta di Marmoush e al gol nel finale di Aït-Nouri, ha lasciato il City con sensazioni positive dopo la tournée asiatica. Ma, al di là del risultato, tutti gli occhi restano puntati su Rodri. Il Barça ha ora cinque giorni di tempo per cercare di far cambiare idea a Maresca e impedire il ritorno di Rodri a Manchester.
© RIPRODUZIONE RISERVATA