Quando si parla di Luciano Spalletti, sicuramente si ricordano lo stile di gioco e l’idea tattica delle sue squadre. Ovunque sia andato, nel bene e nel male, ha sempre fatto parlare di sé. Un allenatore che ha ben figurato in Serie A, dove ha allenato spesso, dall’Empoli degli esordi al Napoli scudettato della stagione 2022/23, fino ad arrivare alla sua attuale squadra di club: la Juventus.

Una statistica particolare accompagna il tecnico toscano: nella seconda stagione in un club non fallisce mai, o meglio, nella maggior parte dei casi è stato così. Una particolarità che lo rende un allenatore rivoluzionario. Di solito, il primo anno gli serve per progettare quello successivo, come accaduto con la Juventus.

Nell’ottobre dello scorso anno, subentrando a Igor Tudor, ha preso le redini di una squadra in difficoltà, non riuscendo a piazzarsi in zona Champions a seguito di alcuni risultati negativi nelle ultime giornate. Quest’anno sta inculcando la sua idea di gioco e la sua visione alla squadra, allo staff e alla società. Ma ora andiamo nello specifico della statistica sopra citata.

Dall'Empoli al Napoli, la seconda stagione di Spalletti non delude:

Sin dagli inizi della sua carriera da tecnico professionista, le seconde stagioni hanno regalato a Spalletti grandi soddisfazioni. Si parte da Empoli nel 1996-1997, dopo un’annata 1994-95 da ricordare per la promozione in Serie B, conquistata vincendo il campionato di C, e per la vittoria della Coppa Italia di categoria. Nella seconda stagione, in cadetteria il tecnico di Certaldo vive una stagione d’oro, conquistando la promozione in Serie A.

A Udine vive un triennio di costanza, dalla stagione 2001 alla stagione 2004, piazzandosi sempre in zona europea. Ma è a Roma che vive gli anni della consacrazione come top allenatore. Qui, nella seconda stagione, quella del 2006-2007, porta i capitolini alla storica prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League, epilogo non felice contro il Manchester United, autore di un sonoro 7-1 ad Old Trafford. Nota di merito per quella Roma, che fu l’unica squadra a riuscire a fermare l’Inter, battendola in finale di Coppa Italia.

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Napoli: "Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli"

In seguito ad una parentesi allo Zenit in Russia, con, un ulteriore piccola parentesi alla Roma, segnata dal caso Totti e senza trofei all'attivo. Il 9 giugno 2017 arriva a Milano , sponda nerazzurra. Qui però il mister non rende come sperato da tifosi e società e in due stagioni resta a secco di trofei e con solo qualche qualificazione Champions.

Il 29 maggio 2021 segna una svolta nella carriera di Luciano Spalletti: l'approdo al Napoli. La prima stagione vede la squadra ancora reduce da un'annata, quella precedente, non propriamente entusiasmante, con Rino Gattuso come guida tecnica. Per Spalletti questo sarà un anno di transizione, segnato da alcune partite catastrofiche, come Empoli-Napoli 3-2, in cui i partenopei sono riusciti a perdere una partita per lunghi tratti dominata.

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Sarà la stagione successiva, 2022-2023, a segnare la svolta. Iniziata con qualche critica dovuta all'arrivo di un georgiano sconosciuto di nome Kvicha Kvaratskhelia e di un coreano di nome Kim, oltre che alla partenza dei pilastri del Napoli dell'epoca. Il mister, però, con quel blocco squadra, ha creato una favola che resterà negli annali della storia azzurra. Una stagione dominata in campionato, vinto con 20 punti di distacco sulla seconda classificata, la Lazio. Un cammino in Champions di tutto rispetto, culminato con la qualificazione ai quarti di finale, rendendo Spalletti l'unico allenatore ad aver portato il Napoli tra le prime otto della competizione. I tifosi saranno sempre grati a mister Spalletti per il terzo scudetto.

TORINO, ITALIA - 10 APRILE: L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti fotografato con Damien Comolli in occasione del rinnovo del suo contratto presso la sede della Juventus il 10 aprile 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Oggi la Juventus ha al timone un allenatore che nelle seconde stagioni si esalta e mette in campo tutta la sua conoscenza di campo. Chissà se basterà per portare lo scudetto numero 37.