C'è anche un cognome noto al grande pubblico tra i convocati dell'Udinese per il ritiro estivo in Austria. Kosta Runjaic ha infatti deciso di aggregare alla prima squadra José Sebastiani, giovane portiere classe 2009 e figlio del celebre conduttore televisivo Amadeus. Un'opportunità importante per l'estremo difensore, che prenderà parte alla preparazione estiva insieme agli altri componenti della rosa bianconera.

Orgoglio Amadeus, il figlio José Sebastiani in ritiro con l'Udinese

Il ritiro si svolgerà a Lienz, dove l'Udinese resterà fino al 3 agosto per preparare la nuova stagione. Sebastiani figura tra i cinque portieri convocati dal tecnico tedesco insieme a Maduka Okoye, Daniele Padelli, Piana e Rene Pirih, altro giovane proveniente dal settore giovanile friulano.

Per il diciassettenne si tratta di un momento significativo nel proprio percorso di crescita. L'esperienza con la prima squadra rappresenta infatti un banco di prova importante, che gli consentirà di confrontarsi quotidianamente con calciatori di alto livello, assimilare i metodi di lavoro dello staff tecnico e accumulare esperienza in vista del prosieguo della sua carriera.

Durante il ritiro, Sebastiani avrà anche la possibilità di mettersi in evidenza nelle amichevoli estive, cercando di convincere Runjaic delle proprie qualità. Un'occasione preziosa per dimostrare il proprio valore sul campo e continuare il percorso di maturazione iniziato nelle giovanili.

Esordio in #Primavera1 per il figlio di #Amadeus ‼⚽️



José #Sebastiani , figlio del noto conduttore televisivo, ha esordito in Primavera con la maglia dell' #Udinese ⚪️⚫️



Il classe 2009 ex Inter ha fatto il suo ingresso dopo l’infortunio di Mosca🧤#Sportitalia pic.twitter.com/8hNlDpKayq — Sportitalia (@tvdellosport) May 4, 2025

Il giovane portiere è approdato all'Udinese dopo l'esperienza nel vivaio dell'Inter, proseguendo la propria formazione nel settore giovanile bianconero. Nella scorsa stagione ha già avuto modo di confrontarsi con il campionato Primavera, mostrando progressi che hanno convinto il club a premiarlo con la convocazione per il ritiro della prima squadra.

Al di là del cognome importante, José Sebastiani è ora chiamato a costruire il proprio percorso esclusivamente attraverso il lavoro e le prestazioni sul campo. La convocazione estiva rappresenta un riconoscimento per quanto fatto finora, ma anche un punto di partenza verso traguardi ancora più ambiziosi. Le prossime settimane saranno fondamentali per accumulare esperienza, imparare dai compagni più esperti e dimostrare di poter ritagliarsi, in futuro, uno spazio sempre più importante nel progetto tecnico dell'Udinese.