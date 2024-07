Dal cuore nerazzurro al sogno bianconero: Amadeus jr approda all’Udinese

Josè Sebastiani , 15enne figlio del celebre conduttore televisivo Amadeus e della showgirl Giovanna Civitillo , fa notizia nel mondo del calcio giovanile. Il giovane portiere, che militava nelle giovanili dell'Inter, oggi è infatti passato nell'Under 16 dell'Udinese. Josè , il cui nome è un omaggio all'ex allenatore dell'Inter Mourinho , ha infatti deciso di accettare la sfida proposta dalla società friulana, che ha puntato su di lui. Nato il 18 gennaio 2009, Josè ha sempre dimostrato un grande amore per il calcio fin da piccolo, seguendo le orme paterne nella passione per l' Inter . Il giovane Sebastiani ha, infatti, militato nelle formazioni Under 14 e Under 15 del club campione d'Italia 2023 - 2024, diventando uno dei punti cardine del settore giovanile nerazzurro. Ora, però, si prepara ad una nuova avventura con i friulani.

Josè Sebastiani all'Udinese, parla l'ex dt Marino: "E' il mio Tacconi..."

L'Udinese, nota da sempre per la sua attenzione nel settore giovanile, ha annunciato con grande entusiasmo l'arrivo di Josè. L'ex direttore dell'Area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, ha utilizzato parole al miele su X per accogliere il giovane talento nella famiglia friulana: "Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all'Udinese: un giorno da ricordare". Un paragone impegnativo, ma che sottolinea le aspettative riposte nel Sebastiani jr. L'estremo difensore sarà aggregato inizialmente alla formazione Under 16 dei bianconeri, qui avrà l'opportunità di crescere ulteriormente ed, eventualmente, di diventare un calciatore professionista. Nonostante la giovane età, Josè ha già dimostrato notevoli capacità tra i pali ed il suo futuro sembra luminoso. Il passaggio all'Udinese rappresenta un passo importante nella sua giovane carriera. In Friuli troverà, infatti, un ambiente importante, che punta sui giovani. Che li aspetta e li fa crescere. Josè non poteva fare scelta migliore.