Derby d’Italia sul mercato: Juve ed Inter si contendono Cabal del Verona

Juventus - Inter, derby d'Italia per Cabal

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Juventus potrebbe avere un asso nella manica per superare l'Inter nella corsa a Juan Cabal. I bianconeri starebbero infatti considerando l'opzione di includere una contropartita tecnica per abbassare il costo del trasferimento. Il nome in cima alla lista è quello del difensore uruguaiano Facundo Gonzalez, reduce da una stagione in prestito alla Sampdoria. Il giovane difensore uruguaiano, potrebbe diventare una pedina allettante per il Verona, che vedrebbe così rimpiazzato Cabal con un altro giovane talento di sicuro avvenire, che ha impressionato tutti nell'ultimo Mondiale Under2o nel 2023, che ha vinto. L'Inter, dal canto suo, non intende rimanere a guardare. I nerazzurri hanno dimostrato un forte interesse per Cabal, vedendo in lui un rinforzo ideale per il reparto difensivo. La società milanese fare una proposta economica diretta, senza l'inclusione di contropartite tecniche, per convincere il Verona, ma prima deve cedere ed il principale indiziato è De Vrij, che potrebbe sbarcare in Arabia.