Il derby delle lacrime di Calhanoglu: gli interisti “Momento delicato”, i milanisti “Il karma”

Calhanoglu ha dichiarato: “Mai pensato di lasciare l’Inter, sono interista. Il mio cuore è nerazzurro. Non ho mai pensato di andare via. Sono orgoglioso di essere parte della famiglia Inter". Intervistato da Rai Sport al termine del ko subito contro l’Olanda, ha spiegato le sue lacrime: “Sono emozionato è vero, ero orgoglioso di essere un turco, di giocare questo torneo".

Ma sui social ci sono dei distinguo, anche da parte dei profili interisti: “Questo è un furbo perché ha mandato segnali di ogni tipo per andare al Bayern e ora che sa di dover tornare all’Inter fa di tutto per farci credere che è sempre voluto rimanere… Queste dichiarazioni non mi sembrano veritiere”. Ma c’è anche chi difende Calhanoglu: “Le sue parole sono comunque da apprezzare perché in un momento delicato post eliminazione della Turchia non era scontato che desse un messaggio d’amore all’Inter”.