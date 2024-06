Cruzeiro, ecco Kaio Jorge: “Alla Juventus sono maturato molto”

Presentato a Belo Horizonte, il 22enne attaccante ricorda il periodo trascorso con Cristiano Ronaldo in bianconero: "Mi ha insegnato molto, non posso dire altro. Appena arrivato mi ha accolto benissimo. Lui, Chiellini, Dybala".

Presentato come nuovo acquisto del Cruzeiro , Kaio Jorge ha ricordato il periodo trascorso con Cristiano Ronaldo alla Juventus e, nonostante sia stato nella stessa squadra del portoghese solo per poco più di una settimana, ha fatto il pieno di elogi al capitano del Portogallo.

"Cristiano Ronaldo è fantastico, mi ha insegnato molto, non posso dire altro. Appena arrivato mi ha accolto benissimo. Lui, Chiellini, Dybala. Sono arrivato in una squadra piena di stelle. Un ragazzo giovane. Da lui ho imparato tante cose positive sul posizionamento e sulla vita fuori dal campo. È stata una persona che mi ha aiutato molto", ha detto l'attaccante, che tuttavia ha avuto un periodo difficile in Italia, soprattutto a causa degli infortuni che hanno condizionato il suo percorso.

Tuttavia, alla presentazione, Kaio ha assicurato di essere già in forma al 100%. "Sono andato in Europa molto giovane. Ho fatto un'ottima esperienza, sono maturato molto. Appena arrivato alla Juventus ho iniziato a giocare, sono stato disponibile per cinque mesi. Poi è arrivato l'infortunio, che mi ha ostacolato molto. Ma con la forza di volontà e la pazienza mi sono ripreso e sto bene fisicamente. Sono pronto ad aiutare i miei compagni e non vedo l'ora di scendere in campo", ha dichiarato il 22enne, costato al Cruzeiro 7,2 milioni di euro.