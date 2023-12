Un anello per Bruna: Kaio Jorge glielo ha chiesto e lei ha detto Sì!

Cuoricini a getto continuo dalla Juventus e dintorni: ancora un Sì di quelli veri, stavolta tra il brasiliano Kaio Jorge (in prestito al Frosinone,) e la sua futura moglie, Bruna Gomes.

Un Natale ben speso nel mondo degli affetti e dei progetti futuri. La proposta di matrimonio, andata a buon fine, di Kaio Jorge ha allietato anche i tifosi juventini che vivono il progetto dei fiori d'arancio del brasiliano come una delle buone notizie che arrivano dalla squadra e dai suoi giocatori, anche in prestito, in questo periodo di fine anno.