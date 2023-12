Jorginho sposerà la sua Catherine: la romanticissima proposta di nozze

Il centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale Italiana, Jorginho, sui suoi profili social ha condiviso un video in cui mostra il gesto più romantico. L’ex Napoli ha infatti pubblicato un video sul suo account Instagram, dove si vede l'eccezionale proposta di nozze fatta alla sua fidanzata Catherine Harding.

Nel breve filmato si vede la casa del calciatore decorata con gli addobbi natalizi, a cui si sono aggiunte tante candele, luci e petali di rose. "Mi vuoi sposare" si legge in una scritta inserita in un enorme cuore formato da tante rose rosse.

La futura moglie di Jorginho è una cantante molto popolare nel Regno Unito e volto di The Voice UK e di altri talent show della tv britannica come You’re a Star e X Factor Ireland. In passato Catherine è stata legata all'attore Jude Law, da cui ha avuto la sua prima figlia. Mentre il centrocampista di Arteta ha avuto due figli, nati nel 2015 e nel 2018, avuti dalla precedente relazione con Natalia Leteri.