Il Napoli è sempre più vicino a chiudere l'operazione con il Catanzaro per il giovane Costantino Favasuli, terzino italiano classe 2004 individuato come un possibile rinforzo sulla fascia destra e come alternativa a Giovanni Di Lorenzo. A confermare l'accordo in chiusura è Fabrizio Romano, secondo cui la trattativa è ormai entrata nella fase decisiva. L'affare non è ancora ufficialmente concluso, ma le parti sono vicine all'intesa definitiva e il Napoli lavora per completare gli ultimi passaggi dell'operazione.

Il suo profilo potrebbe permettere a Massimiliano Allegri di avere una soluzione in più sulla corsia destra, garantendo a Di Lorenzo un'alternativa nel corso di una stagione particolarmente impegnativa.

Favasuli al Napoli: le cifre dell'affare e i numeri del calciatore

L'operazione dovrebbe prevedere un prestito oneroso da 1 milione di euro, seguito da un obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. A questi si aggiungerebbe un ulteriore milione di euro in bonus. Una parte dell'operazione coinvolgerebbe anche la Fiorentina, precedente proprietaria del cartellino di Favasuli: secondo le informazioni riportate, il club viola manterrebbe infatti il 50% sulle cifre riconosciute dal Catanzaro nell'ambito dell'affare.

Il Napoli, dunque, è pronto a investire complessivamente una cifra importante per assicurarsi il giovane, ma prima dell'annuncio ufficiale restano da completare gli ultimi dettagli burocratici ed economici.

EMPOLI, ITALIA - 26 MARZO: Costantino Favasuli dell'Italia U21 in azione durante la partita di qualificazione a UEFA Under 21 EURO tra Italia U21 e Macedonia del Nord U21 allo Stadio Carlo Castellani il 26 marzo 2026 a Empoli, in Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Costantino Favasuli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha completato il proprio percorso nelle categorie giovanili conquistando anche trofei a livello Primavera. Nell'estate 2023 è passato in prestito alla Ternana, facendo il suo esordio tra i professionisti collezionando 32 presenze e 1 assist tra Serie B e Coppa Italia.

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Dopo l'esperienza in Umbria, il terzino è approdato al Bari, dove ha continuato a mostrarsi collezionando 30 presenze, segnando il suo primo gol e fornendo 1 assist, affermandosi nel campionato cadetto. La sua duttilità gli permette di agire sulla fascia, con caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante per il progetto di Aurelio De Laurentiis. La scorsa stagione invece è stato acquistato dal Catanzaro, con cui ha giocato 42 partite stagionali, condite da ben 2 gol e 5 assist convincendo i partenopei a puntare su di lui.