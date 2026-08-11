La Fiorentina si riconferma, qualora ce ne fosse bisogno, la regina del calciomercato italiano
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Un attaccante argentino, biondo e dalla stazza imponente sta per sbarcare a Firenze. No, non siamo nel 1991 e il centravanti in questione non è l'indimenticabile Re Leone Gabriel Omar Batistuta, bensì Mateo Pellegrino. L'attaccante del Parma, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è vicinissimo alla Fiorentina per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.
9 and counting...La palma di miglior calciomercato, se il premio esistesse, andrebbe di diritto e a pieni voti alla Fiorentina. Una squadra che fino a gennaio rischiava seriamente la retrocessione in Serie B, salvatasi a poche giornate dal termine, ha speso, fino ad ora, ben 100 milioni di euro. Fabio Paratici, l'architetto Viola, sta allestendo uno dei progetti più intriganti dell'intero panorama italiano a suon di colpi. Toccherà a Fabio Grosso, voluto fortemente e operativo nelle operazioni, schierare in campo la miglior formazione possibile, arricchita di giorno in giorno di pedine potenzialmente sfavillanti.
Se l'operazione Pellegrino dovesse andare in porto, come ormai sembra, il centravanti argentino classe 2001 diventerebbe l'acquisto numero nove del mercato viola. Numero nove come quello indossato al Parma, con cui ha realizzato 15 gol in 52 partite, e come lo stile di gioco, vecchio stampo. Proprio l'iconico numero che ha reso leggenda e immortale Batistuta con i gigliati. Senza infilarsi in paragoni quasi blasfemi, la traiettoria di Pellegrino sembra poter calzare a pennello per Firenze.
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Chi esce tra Piccoli e Kean?Con l'imminente arrivo dell'ex giocatore del Vélez, uno tra Roberto Piccoli e Moise Kean è destinato a partire. Grosso predilige la punta singola e, di conseguenza, uno dei tre, per giunta senza coppe europee, sarebbe di troppo. L'ipotesi più probabile è che, nonostante il buon precampionato, a lasciare la Fiorentina sarà Piccoli. L'ex attaccante del Cagliari piace molto alla Lazio e ad altri club italiani. Kean, invece, a meno di clamorose offerte, dovrebbe restare ed essere il centravanti della stagione del centenario che tutti i tifosi Viola si augurano essere indimenticabile.
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