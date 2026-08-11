Un attaccante argentino, biondo e dalla stazza imponente sta per sbarcare a Firenze. No, non siamo nel 1991 e il centravanti in questione non è l'indimenticabile Re Leone Gabriel Omar Batistuta, bensì Mateo Pellegrino. L'attaccante del Parma, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è vicinissimo alla Fiorentina per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

9 and counting...

La palma di miglior calciomercato , se il premio esistesse, andrebbe di diritto e a pieni voti alla Fiorentina. Una squadra che fino a gennaio rischiava seriamente la retrocessione in, salvatasi a poche giornate dal termine, ha speso, fino ad ora, ben, l'architetto Viola, sta allestendo uno dei progetti più intriganti dell'intero panorama italiano a suon di colpi. Toccherà a, voluto fortemente e operativo nelle operazioni, schierare in campo la miglior formazione possibile, arricchita di giorno in giorno di pedine potenzialmente sfavillanti.

FLORENCE, ITALY - MARCH 8: Fabio Paratici della ACF Fiorentina osserva durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Parma Calcio 1913 all'Artemio Franchi l'8 marzo 2026 a Firenze, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Se l'operazione Pellegrino dovesse andare in porto, come ormai sembra, il centravanti argentino classe 2001 diventerebbe l'acquisto numero nove del mercato viola. Numero nove come quello indossato al Parma, con cui ha realizzato 15 gol in 52 partite, e come lo stile di gioco, vecchio stampo. Proprio l'iconico numero che ha reso leggenda e immortale Batistuta con i gigliati. Senza infilarsi in paragoni quasi blasfemi, la traiettoria di Pellegrino sembra poter calzare a pennello per Firenze.

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