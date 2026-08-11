Il caso Lameck Banda continua a tenere banco in casa Lecce e arriva una presa di posizione ufficiale sul futuro dell'attaccante zambiano. La Figc, attraverso un comunicato, ha infatti respinto la richiesta di trasferimento da parte della squadra libanese Swehly SC, che aveva provato in tutti i modi a tesserare il giocatore considerandolo svincolato. La decisione della Federazione Giuoco Calcio Italiana rappresenta un punto a favore della squadra pugliese: il giocatore ha ancora un contratto che lo lega ai salentini fino a Giugno 2027.

Il comunicato della Figc: Banda è ancora un giocatore del Lecce

Dall'esordio innel 2022 fino alla conclusione della passata stagione, Lameck Banda è stato un punto fermo della formazione salentina. L'esterno Zambiano ha collezionato. Il numero 19 ha vissuto la sua migliore stagione proprio nell'ultima edizione del campionato, rivelandosi un elemento fondamentale per la salvezza del Lecce, nonostante qualche comportamento che non è stato gradito dal tecnico e dalla società.

LECCE, ITALIA - 9 MAGGIO: Andrea Cambiaso della Juventus contende il pallone a Lameck Banda dell’US Lecce durante la partita di Serie A tra US Lecce e Juventus FC allo Stadio Via del Mare il 9 maggio 2026 a Lecce, Italia. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il nodo centrale della situazione Banda riguarda proprio lo status del giocatore: lo Swehly, attraverso la Federazione Libica, aveva presentato una richiesta per ottenere dell'attaccante come giocatore svincolato. La Figc ha però respinto la richiesta, ritenendo Banda un giocatore a tutti gli effetti del Lecce.

A tal proposito, la squadra salentina ha spiegato che la Federazione Giuoco Calcio Italiana ha rifiutato la richiesta emanando un comunicato ufficiale: "La Figc ha rifiutato formalmente la richiesta di transfer pervenuta in data odierna, per il tramite della Federazione Libica, da parte della società Swehly Sc per il tesseramento del calciatore Banda come calciatore svincolato, dal momento che lo stesso risulta ufficialmente sotto contratto con l'U.S. Lecce sino al 30.06.2027".

La FIGC dà ragione al @OfficialUSLecce: rifiutata la richiesta di transfer dello Swehly SC per Banda https://t.co/rq6Aum5O2s — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2026

Come si concluderà la vicenda?

La decisione presa dalla Figc conferma la linea sostenuta dal Lecce e nella fattispecie dal suo presidente: qualora Banda volesse andar via,. Ma, nonostante questo, la vicenda rimane aperta a qualsiasi scenario. Per arrivare a un trasferimento la squadra Libanese e l'esterno zambiano dovranno necessariamente trovare una soluzione con il Lecce.

LECCE, ITALIA - 24 MAGGIO: Il presidente dell’US Lecce Saverio Sticchi Damiani festeggia dopo la partita di Serie A tra US Lecce e Genoa CFC allo Stadio Via del Mare il 24 maggio 2026 a Lecce, Italia. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Il rapporto tra il Lecce e Banda sembra davvero arrivati ai minimi termini. Infatti, la società salentina ha già annunciato che prenderà sanzionerà lo zambiano. Adesso, quindi, il quadro è chiaro: Banda resta ufficialmente un giocatore giallorosso fino alla scadenza del suo contratto e non può essere tesserato come svincolato dallo Swehly. Ora, resta da capire quali sono le reali intenzione della squadra libanese: se affondare il colpo e formulare un'offerta ufficiale al Lecce e quindi trovare una soluzione che possa sbloccare definitamente uno dei casi più caldi dell'estate giallorossa o aspettare che termini il contratto.